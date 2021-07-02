8 senedir kayıp olan Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı
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8 senedir kayıp olan Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

8 senedir kayıp olan Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı Ölüm emrini aile meclisi vermiş: Nusret Vardar'ın cesedi ormanlık alanda aranıyor 8 sene önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

8 senedir kayıp olan Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı

Ölüm emrini aile meclisi vermiş: Nusret Vardar'ın cesedi ormanlık alanda aranıyor

İSTANBUL - 8 sene önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına alırken, Vardar'ın cesedi Sakarya'da ormanlık alanda aranıyor.

Diyarbakır'dan İstanbul'a çalışmak için gelen fayans ustası Nusret Vardar'dan 26 Haziran 2013 tarihinden bu yana haber alınamıyordu. Ailesinin de kayıp başvurusunda bulunduğu Vardar'ın bulunması için o tarihten beri polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyordu. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 8 sene önce kaybolan Vardar'ın bulunması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin yoğun teknik ve fiziki takibi sonucu Vardar'ın kaybolması olayında şüpheli oldukları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı.

Öldürüp, cesedini ormanda bıraktılar

Ekiplerin çalışmaları sonucu, gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin T. (36), Celal T. ve Mehmet T.'nin olayın yaşandığı tarihlerde Diyarbakır'dan İstanbul'a geldikleri, Vardar'ın adresini çalıştığı yerdeki bir başka kişiden aldıkları ve Vardar'a ulaştıkları öğrenildi. Bu kişiler daha sonra Vardar'ı Şişli'de buldu ve kiraladıkları bir araca bindirerek yola çıktı. Şüpheliler ve Vardar son olarak Sakarya'nın Hendek ilçesinde ormanlık bir alana geldi. Polisten alınan bilgiye göre, Vardar burada şüphelilerce tabancayla başından vurularak öldürüldü. Şüpheliler Vardar'ın cesedini ormanlık alanda bırakarak kaçtı.

Cinayetin altından yasak ilişki çıktı

İddiaya göre, Nusret Vardar ile onu öldüren şüphelilerden birinin eşi arasında yasak ilişki vardı. Eşiyle yasak ilişki yaşadığını öğrenen adam durumu aile meclisine taşıdı. Diyarbakır'daki aile üyelerince Vardar'ın öldürülmesine karar verildi. Ardından aileden üç kişi İstanbul'a gelerek Vardar'ı buldu ve cinayet olayı yaşandı. Öte yandan, Vardar'ın yasak ilişki yaşadığı kadınla ve kendisini öldüren şüphelilerle akrabalığı bulunduğu öğrenildi.

Cinayeti itiraf ettiler, ceset aranıyor

Nusret Vardar'ı araçla kaçırarak öldürdükleri belirlenen Hüseyin T., Celal T. ve Mehmet T. emniyetteki sorgularında cinayeti itiraf etti. Bu kişilere yardım ettikleri tespit edilen 4 kişiyle birlikte toplam 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda Nusret Vardar'ın cesedini arama çalışmaları sürüyor.

8 senedir kayıp olan Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı
8 senedir kayıp olan Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı
8 senedir kayıp olan Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı
8 senedir kayıp olan Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı, 7 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker

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