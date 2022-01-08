8 Ocak Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL (Haberler.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Ocak Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 8852316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -TAYAKADIN mah sk bölgelerinde 04/01/2022 09:00:00 - 04/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8849316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, CEREN, DEMİR, FATİH, FATİH SULTAN, GÖKÇEAĞAÇ, HASRET, HIZIR REİS, KESTANE, KIYMET, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, NÜKHET, RÜYA, SEFA, SÜVARİ, TAFLAN, TOPHANE, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR sk/ FATİH mah ADAGÜLÜ, AKGÜN, ALADAĞ, ALIÇ, ALPÇETİN, ATASEVEN, ATLI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NURFER, NURPERİ, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk/ TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YENİŞEHİR sk/ ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 04/01/2022 09:00:00 - 04/01/2022 10:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8821832

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, CEREN, DEMİR, FATİH, FATİH SULTAN, GÖKÇEAĞAÇ, HASRET, HIZIR REİS, KESTANE, KIYMET, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, NÜKHET, RÜYA, SEFA, SÜVARİ, TAFLAN, TOPHANE, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR sk/ FATİH mah ADAGÜLÜ, AKGÜN, ALADAĞ, ALIÇ, ALPÇETİN, ATASEVEN, ATLI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NURFER, NURPERİ, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk/ TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YENİŞEHİR sk/ ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 04/01/2022 15:00:00 - 04/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8895823

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CİVAN, DİLBER, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERGUVAN, SELVİ, ZAMBAK, ÇARDAK sk bölgelerinde 04/01/2022 09:00:00 - 04/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8880176

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, DEMET, FİDAN, KANARYA, MAHİR, MİMARSİNAN, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 04/01/2022 09:00:00 - 04/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8941357

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655. sk bölgelerinde 04/01/2022 00:00:00 - 04/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8941352

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655. sk bölgelerinde 04/01/2022 00:00:00 - 04/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8940346

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1477., 1481., 1485., 1486., 1487., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 04/01/2022 09:00:00 - 04/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8896046

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 629., 640. sk bölgelerinde 04/01/2022 10:00:00 - 04/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8895803

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 115., 116., 117., 121., 122., 123., 125., 127., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 143., 144., 145., 146., 147., 148., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 04/01/2022 12:00:00 - 04/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8944334

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 04/01/2022 05:00:00 - 04/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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