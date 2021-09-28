8 kurşunla vurduğu eski eşi tekerlekli sandalyeye mahkum olan sanık, tutuksuz yargılama istedi

MERSİN (DHA) - MERSİN'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan eşi Derya Demir'i (27) tabancayla sokak ortasında bacaklarından 8 kurşunla vurup sakat bırakan Şerif Aksoy (30) hakim karşısına çıktı. Sanık Aksoy, duruşmada, "Pişmanım. Sağlığına kavuşması için duacıyım" diyerek, tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

Olay, geçen yıl 29 Aralık'ta Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Derya Demir, sabah saatlerinde çalıştığı lojistik firmasına gitmek için evden çıktığı sırada boşanma davası açtığı ve ayrı yaşadığı Şerif Aksoy'un sokak ortasında silahlı saldırısına uğradı. Sağ ve sol bacağına kurşun isabet eden Demir, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. 3 gün yoğun bakımda kalan Demir, tedavisinin ardından taburcu oldu. Olaydan sonra polisin Adana'da gözaltına aldığı Şerif Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Şerif Aksoy'un tutuklu yargılanmasına devam edilecek.