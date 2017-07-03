8. Kastamonu Ahşap Fuarı'na Doğru

Türkiye'nin ilk ahşap fuarı olma özelliği taşıyan ve gelecek yıl sekizincisi yapılacak Kastamonu Ahşap Fuarı için istişare toplantısı yapıldı.



8. Kastamonu Ahşap Fuarı İstişare Toplantısı, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Kastamonu Belediyesinde yapıldı.



Karadeniz, toplantıda yaptığı konuşmada, Kastamonu Ahşap Fuarı'nın her yıl daha iyiye gideceğine inandığını belirterek, "Bir önceki fuar belediyemizin organizasyonuyla gerçekleştirildi. Farklı etkinlikler oldu. Bu da gidişatın doğru olduğunu gösteriyor. Kent için kentte üretilen ahşap ürünleri için bu fuar önemli diye düşünüyorum." dedi.



Belediye Başkanı Tahsin Babaş da bu tür toplantılarla fuar organizasyonunda kimin hangi görevi üstleneceğinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.



Fuarın Türkiye'nin ilk ahşap fuarı olma özelliğini taşıdığına işaret eden Babaş, "Yedinci fuarımızı tamamladık. Bazı eksiklerimiz var, bu eksikleri biliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu eksikleri tamamlayacağız." diye konuştu.



Toplantı sonunda 8. Kastamonu Ahşap Fuarı'nın açılış tarihinin 28 Haziran 2018 olarak belirlendiği bildirildi.