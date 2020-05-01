8. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

Ramazan ayının ilk gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, Ramazan ayı 8. gün iftar menüsü!

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 8. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

8. GÜN İFTAR MENÜSÜ

8. gün iftar menüsünde patates çorbası, karnıyarık, pirinç pilavı, sumaklı salata ve bulut tatlısı var. Ramazan'ın 8. gününde özel aromaya sahip patates çorbasıyla orucunuzu açacaksınız. Karnıyarığa ve pirinç pilavına gavurdağı salatasının eşlik ettiği menüyü hafif bir tatlı olan bulut tatlısı ile tamamlayacaksınız.

8. GÜN İFTAR MENÜSÜ:

PATATES ÇORBASI

KARNIYARIK

HAMSİLİ PİLAV

GAVURDAĞI SALATASI

BULUT TATLISI

HAMSİLİ PİLAV TARİFİ

GEREKLİ MALZEMELER

1 kg ayıklanmış hamsi

Tereyağı

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 su bardağı baldo pirinç

Yarım bağ dereotu

2 adet yemeklik doğranmış soğan

Tuz

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı yenibahar

Karabiber

Yarım su bardağı kuş üzümü

YAPILIŞI

Ayıklanmış hamsilerin kılçıklarını temizleyin. Bol suda yıkayın süzgece alıp suyunun süzülmesini sağlayın.

Zeytinyağını pilav tenceresine koyup ocağa alın. Soğanı ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun. Kavurmaya pirinci ilave ederek devam edin. Naneyi, karabiberi, tuzu, yenibaharı ve kuş üzümünü ekleyip iki tur çevirin. Suyu ve toz şekeri de ekleyip orta ateşte pişirin.

Dere otunu ince ince kıyın. Pilava ilave edip pilavı demlenmeye alın.

Güveç kaplarını tereyağı ile yağlayın. Hamsilerin derili kısımları altta olacak şekilde güveç kabına dizin. Güvecin taban kısmını hamsi ile tamamen kapatın. Ortasına pilavı yerleştirin ve hamsi ile pilavın üzerini bohça gibi kaptın. Fırça ile hamsilerin üzerine zeytinyağı sürün. Biraz da tuz serpin.

Bütün güveç kaplarını aynı şekilde hazırlayın. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 30-35 dakika hamsilerin üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

KARNIYARIK TARİFİ

GEREKLİ MALZEMELER

6 adet küçük boy patlıcan, 3 adet sivri biber,

Kıymalı Harç İçin; 2 adet domates, 2 adet sivri biber, 2 adet orta boy soğan, 2 diş sarımsak, kırmızıbiber, 200 gr kıyma, sıvı yağ, tuz, karabiber, 1 çay bardağı sıcak su

Sosu İçin; 1 yemek kaşığı salça 1 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Patlıcanları çizgili şekilde soyun ve yarım sat tuzlu suda bekletin. Daha sonra patlıcanları iyice yıkadıktan sonra havlu ile kurulayıp az yağda kızartın. 3 tane biberi de yağda kızartın. Ardından aynı tavada soğanı kavurun ve kıymayı ekleyip bir süre daha kavurun. Sarımsağı ve biberleri de ekleyip 2 dakika daha kavurun.

Küp küp doğranmış domatesi, tuzu ve baharatları ekleyip karıştırın. Üzerine bir çay bardağı su ekleyip 5 dk kaynatın.

Patlıcanların ortalarını kesip tepsiye yerleştirin. Kesiklerden bastırıp patlıcanların ortasını açın ve iç malzemesini bu kısma doldurun.Patlıcanların üzerine ikiye dilimlenmiş çeri domatesi ve kızarttığınız biberleri yerleştirin.

Ayrı bir tavada 1 kaşık salçayı, 1 su bardağı sıcak suyu karıştırın ve patlıcanların üzerine dökün.Kıymaların üzerine dökmemeye özen gösterin.

Önceden 170 derece ısıtılmış fırında 20/25 dakika pişirin.Afiyet olsun.