Korkunç plan! 8 bin liraya kiralık katil tutan eski koca, kadının bileklerini keserek intihar süsü vermiş

İstanbul'da kendisini aldattığını düşünen eski eşini öldürtmek isteyen adam, 8 bin 500 liraya arkadaşını tuttu. Tetikçi ve eski koca, genç kadının evine giderek yanında götürdüğü iple önce boğup ardından intihar süsü vermek için bileklerini kesti. Polisin cinayeti tespit etmesinin ardından 2 caninin ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

İstanbul Sultanbeyli'de evinin banyosunda ölü olarak bulunan Lale Bayram'ın (25) bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz 20 Mart'ta polise başvuran Yasin Y, 1.5 ay önce evini kiralayan Lale Bayram'a ulaşamadığını, iki gün önce eve gittiğinde içerden hiç ses gelmediğini söyleyerek polisten yardım istedi. Ev sahibi Yasin Y. yedek anahtarı kullanarak olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte içeri girdi. Polisler evde yaptığı incelemede Lale Bayram'ı banyoda ölü olarak buldu.

ESKİ EŞİ VE ARKADAŞI PLANLAMIŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından şüpheli ölüm üzerine başlatılan çalışmada Lale Bayram'ın bir süre önce boşandığı eşi Yasin A. ile arasında onlarca adli olayın yaşandığını belirlemesi üzerine eski koca şüpheli olarak aranmaya başlandı. Yasin A. ile arkadaşı Servet K. bir gün sonra Silivri'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yapılan araştırmada Yasin A. ile Servet K'nın aynı mahalleden arkadaş oldukları Yasin A'nın, Servek K'ya eski eşinin kendisini aldattığını ileri sürdüğü, Servet K'nın "İstersen eski karını öldürelim, intikamını alalım" şeklinde teklif getirdiği belirlendi.

8.500 TL'YE KİRALIK KATİL TUTTU

Polis ekipleri bu konuşma sırasında Servet K'nın Yasin A'ya cinayet işini 8 bin 500 lira karşılığında yapabileceğini söylediği ve ikilinin anlaştığı tespit edildi. Şüphelilerin hazırladıkları planı uygulamaya koydukları, içeri girdikten sonra Lale Bayram'ı boğarak öldürdükleri ardından olaya intihar süsü vermek için bileklerini kestikleri tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler Yasin A.(30) ve Servet K.(32) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında canice katledilen Lale Bayram'ın öldürülmeden hemen önce bir marketten alışveriş yaparken görüntüleri olduğunu tespit etti. Görüntülerde Lale Bayram'ın hızlı bir şeklide alışveriş yaptıktan sonra aldıklarının parasını ödeyip dışarı çıktığı, görüntülerin devamında Yasin A. ve Servet K.'nın beyaz bir otomobille genç kadının evine gittiğini belirledi.

"SEN EVDE ÇOCUK BAK KARIN BAŞKALARIYLA YATSIN"

Savcılıkta ifade veren eski eş Yasin A. olaydan birkaç gün önce 1,5 yıldır arkadaşı olan Servet K.'nın kendisine 'Sen erkek misin? Sen burada çocuk bak, eşin başka erkeklerle yatıp kalksın' dediğini bunun üzerine kendisinin ne yapacağını sorduğunda arkadaşının kendisine 8 bin 500 lira vermesi karşılığında eşini öldürebileceğini söylediğini anlattı.

İNTİHAR SÜSÜ VERMEK İÇİN BİLEKLERİNİ KESMİŞLER

Teklifi kabul ettiğini anlatan Yasin A. Silivri'de arkadaşı ile araç kiralayıp eski eşinin ikametine gittiklerini, içeri girdikten sonra Servet K.'nın yanında getirdiği iple eşini boğduğunu ardından da olaya intihar süsü vermek için jiletle bileklerini kestiğini ifade etti.

"BEN ÖLDÜRMEDİM, EŞİNİ BOĞDU"

İfadesi alınan Servet K. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek Yasin A.'nın kendisine borcu olduğunu parayı vermek için bir yere gitmeleri gerektiğini söyleyerek eski eşinin evine gittiklerini burada lavaboya gittiği sırada Yasin A.'nın Lale Bayram'ı öldürdüğünü cinayete yardım etmediğini anlattı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

Lale Bayram'ın annesi Sabire Özdemir ise Avukatı Ejder Görel aracılığıyla kızlarını katleden 2 caniden şikayetçi olduğunu belirtti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda iki şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik cinayeti birbirleri üzerine attıklarını belirterek haklarında 'İştirak Halinde Tasarlayarak, Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme' suçları kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. İki cani ilerleyen günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.