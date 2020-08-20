79 nerenin plaka kodu? 79 plakası nereye ait, hangi şehir? Kilis ilçe plaka harfleri
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79 nerenin plaka kodu? 79 plakası nereye ait, hangi şehir? Kilis ilçe plaka harfleri

Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 79 plakası nerenin, hangi ile ait?

79 nerenin plaka kodu? 79 plakası nereye ait, hangi şehir? Kilis ilçe plaka harfleri
20.08.2020 16:24 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:27

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 79 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 79 plakasının detaylarını aktaralım.

79 NERENİN PLAKA KODU?

79 plakası hangi şehre ait : Kilis

79 plakası Kilis iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 79 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Kilis şehrine ait demektir. Kilis'ın plakası 79'dur. Kilis K harfiyle başladığı halde plakası 79'dur. Bunun sebebi Kilis'ın sonradan il konumuna gelmesidir. Kilis sonradan şehir olduğu için plaka kodu da alfabetik sıraya göre değil sonradan il olanların listesine dahildir.

Peki Kilis ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

KİLİS İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF KODLARI

Plaka kodu 79 olan Kilis'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Kilis'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 79 Kilis plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Kilis Merkez ilçesi plaka harfleri :

79 AC–AZ 001–999

79 M 0001–9999

79 T 0001–9999

79 nerenin plaka kodu? 79 plakası nereye ait, hangi şehir? Kilis ilçe plaka harfleri

Sonuç itibariyle 79 plakası Kilis şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

KİLİS PLAKA KODU KAÇTIR?

Kilis ilimizin plaka kodu 79'dur. Yollarda gördüğümüz 79 plakalı arabalar Kilis şehrine ait demektir.

KİLİS TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Kilis telefon alan kodu 348'dir. Yani 0348 numarasıyla başlayan telefon kodları Kilis şehrine aittir.

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