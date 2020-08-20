78 nerenin plaka kodu? 78 plakası nereye ait, hangi şehir? Karabük ilçe plaka harfleri Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 78 plakası nerenin, hangi ile ait?

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 78 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 78 plakasının detaylarını aktaralım.

78 NERENİN PLAKA KODU?

78 plakası hangi şehre ait : Karabük

78 plakası Karabük iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 78 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Karabük şehrine ait demektir. Karabük'ın plakası 78'dir. Karabük K harfiyle başladığı halde plakası 78'dir. Bunun sebebi Karabük'ın sonradan il konumuna gelmesidir. Karabük sonradan şehir olduğu için plaka kodu da alfabetik sıraya göre değil sonradan il olanların listesine dahildir.

Peki Karabük ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

KARABÜK İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF KODLARI

Plaka kodu 78 olan Karabük'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Karabük'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 78 Karabük plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Karabük Merkez ilçesi plaka harfleri :

78 AC–AZ 001–999

78 BA–BZ 001–999

78 M 0001–3999

78 M 9500–9999

78 S 0001–3999

78 T 0001–3999

78 T 9500–9999

Karabük Eskipazar ilçesi plaka harfleri :

78 EA–EZ 001–999

78 M 4000–4999

78 S 4000–4999

78 T 4000–4999

Karabük Yenice ilçesi plaka harfleri :

78 M 5000–5999

78 S 5000–5999

78 T 5000–5999

78 YA–YZ 001–999

Karabük Safranbolu ilçesi plaka harfleri :

78 M 6000–9499

78 S 6000–9499

78 SA–SZ 001–999

78 T 6000–9499

Sonuç itibariyle 78 plakası Karabük şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

KARABÜK PLAKA KODU KAÇTIR?

Karabük ilimizin plaka kodu 78'dir. Yollarda gördüğümüz 78 plakalı arabalar Karabük şehrine ait demektir.

KARABÜK TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Karabük telefon alan kodu 370'tir. Yani 0370 numarasıyla başlayan telefon kodları Karabük şehrine aittir.