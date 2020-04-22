77 yaşındaki kalp ve tansiyon hastası koronavirüsü yendi, alkışlarla servise alındı
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Pamukkale Üniversitesi, Güncel, Haber

77 yaşındaki kalp ve tansiyon hastası koronavirüsü yendi, alkışlarla servise alındı

77 yaşındaki kalp ve tansiyon hastası koronavirüsü yendi, alkışlarla servise alındıDENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören biri 77 yaşındaki Mehmet Ali Gölcüklü ile 36 yaşındaki Yılmaz Alkan, hastalığı yendi.

22.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:46
77 yaşındaki kalp ve tansiyon hastası koronavirüsü yendi, alkışlarla servise alındı

77 yaşındaki kalp ve tansiyon hastası koronavirüsü yendi, alkışlarla servise alındı

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören biri 77 yaşındaki Mehmet Ali Gölcüklü ile 36 yaşındaki Yılmaz Alkan, hastalığı yendi. Bir ay kaldığı yoğun bakımdan çıkartılarak alkışlar arasındra servise alınan Gölcüklü'nün aynı zamanda hipertansiyon ve kalp hastası olduğu belirtildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle tedavi gören ve yoğun bakımda kalan hipertansiyon ve kalp hastası 77 yaşındaki avukat Mehmet Ali Gölcüklü ile 36 yaşındaki Yılmaz Alkan, koronavirüsü yenerek normal servise doktorlar ve hemşirelerin alkışları eşliğinde gönderildi. Anestezi Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Hülya Sungurtekin, avukat hasta Mehmet Ali Gölcüklü'nün hipertansiyon ve kalp hastası olmasına rağmen virüsü yendiğini belirtip, "Hastamız bir aydır yoğun bakım servisimizde Kovid-19 tanısı sebebiyle yatıyordu. Hastamız 77 yaşında ve aynı zamanda hipertansiyon ve kalp hastası. Tedavilerimize gayet güzel cevap verdi. Kendisi de bizimle birlikte iyi savaştı. Bugün kendisini göğüs hastalıkları servisine gönderiyoruz. Hastamızın hem 77 yaşında olması hem de diğer hastalıkları itibariyle tedavimize cevap vermesi bizler ve ailesi için oldukça sevindirici oldu. Hastamızın inancı ve dirençli olması bizleri de motive etmeye yetti" dedi.

PAÜ Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Dr. Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Akbudak ise, hasta Yılmaz Alkan'ın Kovid-19 sebebiyle 20 gündür yoğun bakımda ve 19 gündür solunum cihazına bağlı yattığını ifade ederek, ""Enfeksiyon servisinden devralmıştık. Solunum cihazına bağlı olarak tedavisi devam etti. Artık laboratuvar verileri normale döndüğü için servise naklini gerçekleştiriyoruz. Umuyorum ki çok kısa sürede taburcu edilip normal yaşantısına dönecektir. Tüm ekibimizle birlikte çalışarak sonunda başardık. Bu yoğun çalıştığımız zamanlarda başarı elde etmiş olmamız bizi çok mutlu ve motive ediyor" diye konuştu.

'PAÜ HASTANESİ KORONAVİRÜSLE MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR'

PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer de, "Hastanemizde yapılan yeni önlemlerden birisi olan dezenfeksiyon kabinlerini de hizmete alarak koruyucu anlamda hem personelimizi hem de hastalarımıza güvenli bir şekilde tedaviye devam ediyoruz. 3 dezenfeksiyon kabini Yoğun Bakım ünitelerine, Acil Servise ve Kovid-19 Bakım ünitelerine kuruldu. Hastanemizde her türlü önlemi almaya devam ederek, kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda hiçbir sıkıntı çekmeden hizmet vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen yanımızda olan tüm kurum ve kuruluşlara, herkese teşekkür ederek hastanemizde tedavileri devam eden ve oldukça sevindirici sonuçlar almaya başladığımız tüm hastalara geçmiş olsun" dedi.

77 yaşındaki kalp ve tansiyon hastası koronavirüsü yendi, alkışlarla servise alındı

Kaynak: DHA

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