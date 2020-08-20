76 nerenin plaka kodu? 76 plakası nereye ait, hangi şehir? Iğdır ilçe plaka harfleri Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 76 plakası nerenin, hangi ile ait?

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 76 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 76 plakasının detaylarını aktaralım.

76 NERENİN PLAKA KODU?

76 plakası hangi şehre ait : Iğdır

76 plakası Iğdır iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 76 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Iğdır şehrine ait demektir. Iğdır'ın plakası 76'dır. Iğdır I harfiyle başladığı halde plakası 76'dır. Bunun sebebi Iğdır'ın sonradan il konumuna gelmesidir. Iğdır sonradan şehir olduğu için plaka kodu da alfabetik sıraya göre değil sonradan il olanların listesine dahildir.

Peki Iğdır ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

IĞDIR İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF KODLARI

Plaka kodu 76 olan Iğdır'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Iğdır'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 76 Iğdır plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Iğdır Merkez ilçesi plaka harfleri :

76 AC–AZ 001–999 Merkez

76 M 0001–0999 Merkez

76 T 0001–0999 Merkez

Sonuç itibariyle 76 plakası Iğdır şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

IĞDIR PLAKA KODU KAÇTIR?

Iğdır ilimizin plaka kodu 76'dır. Yollarda gördüğümüz 76 plakalı arabalar Iğdır şehrine ait demektir.

IĞDIR TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Iğdır telefon alan kodu 476'dır. Yani 0476 numarasıyla başlayan telefon kodları Iğdır şehrine aittir.