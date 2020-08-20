74 nerenin plaka kodu? 74 plakası nereye ait, hangi şehir? Bartın ilçe plaka harfleri Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 74 plakası nerenin, hangi ile ait?

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 74 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 74 plakasının detaylarını aktaralım.

74 NERENİN PLAKA KODU?

74 plakası hangi şehre ait : Bartın

74 plakası Bartın iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 74 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Bartın şehrine ait demektir. Bartın'ın plakası 74'dür. Bartın B harfiyle başladığı halde plakası 74'dür. Bunun sebebi Bartın'ın sonradan il konumuna gelmesidir. Bartın sonradan şehir olduğu için plaka kodu da alfabetik sıraya göre değil sonradan il olanların listesine dahildir.

Peki Bartın ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

BARTIN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF KODLARI

Plaka kodu 74 olan Bartın'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Bartın'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 74 Bartın plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Bartın Merkez ilçesi plaka harfleri :

74 AC–AZ 001–999

74 BA–BZ 001–999

74 M 0001–2500

74 MA 001–999

74 T 0001–2500

67 PA–PE 001–270

Sonuç itibariyle 74 plakası Bartın şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

BARTIN PLAKA KODU KAÇTIR?

Bartın ilimizin plaka kodu 74'dür. Yollarda gördüğümüz 74 plakalı arabalar Bartın şehrine ait demektir.

BARTIN TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Bartın telefon alan kodu 378'dir. Yani 0378 numarasıyla başlayan telefon kodları Bartın şehrine aittir.