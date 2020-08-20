73 nerenin plaka kodu? 73 plakası nereye ait, hangi şehir? Şırnak ilçe plaka harfleri Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 73 plakası nerenin, hangi ile ait?

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 73 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 73 plakasının detaylarını aktaralım.

73 NERENİN PLAKA KODU?

73 plakası hangi şehre ait : Şırnak

73 plakası Şırnak iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 73 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Şırnak şehrine ait demektir. Şırnak'ın plakası 73'dür. Şırnak Ş harfiyle başladığı halde plakası 73'dür. Bunun sebebi Şırnak'ın sonradan il konumuna gelmesidir. Şırnak sonradan şehir olduğu için plaka kodu da alfabetik sıraya göre değil sonradan il olanların listesine dahildir.

Peki Şırnak ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

ŞIRNAK İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF KODLARI

Plaka kodu 73 olan Şırnak'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Şırnak'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 73 Şırnak plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Şırnak Merkez ilçesi plaka harfleri :

73 AC–AD 001–999

73 AH–AK 001–999

73 AL 001–999

73 D 0001–0999

73 D 1700–1799

73 D 1800–1899

73 D 1900–1999

73 EA–EZ 001–999

73 M 0001–0999

73 M 1700–1799

73 M 1800–1899

73 M 1900–1999

73 S 0001–2000

73 S 9001–9999

73 S 5001–6000

73 S 2001–3000

73 T 0001–0999

73 T 1700–1799

73 T 1800–1899

73 T 1900–1999

Şırnak Cizre ilçesi plaka harfleri :

73 AE–AF 001–999

73 D 1000–1499

73 DA–DZ 001–999

73 FA–FZ 001–999

73 M 1000–1499

73 S 3001–5000

73 T 1000–1499

Şırnak İdil ilçesi plaka harfleri :

73 D 1500–1699

73 KA–KZ 001–999

73 M 1500–1699

73 S 6001–7000

73 T 1500–1699

Şırnak Silopi ilçesi plaka harfleri :

73 D 2000–2500

73 M 2000–2500

73 S 7001–9000

73 SA–SR 001–999

73 T 2000–2500

Sonuç itibariyle 73 plakası Şırnak şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

ŞIRNAK PLAKA KODU KAÇTIR?

Şırnak ilimizin plaka kodu 73'dür. Yollarda gördüğümüz 73 plakalı arabalar Şırnak şehrine ait demektir.

ŞIRNAK TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Şırnak telefon alan kodu 486'dir. Yani 0486 numarasıyla başlayan telefon kodları Şırnak şehrine aittir.