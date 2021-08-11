720 cinsel organlı canlı için kritik süreç! Eğer uzayda da başarırsa bilimin gözdesi olacak
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720 cinsel organlı canlı için kritik süreç! Eğer uzayda da başarırsa bilimin gözdesi olacak

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720 cinsel organı olan ve beyni olmadığı halde problemlere karşı çözüm üretebilen tek hücreli organizma Blob, uzaya götürülüyor. Blop, yerçekimsiz ortamda da çözüm üretebilirse, bilim dünyasının gözdesi haline gelebilir.

Bilim dünyası son günlerde, 720 cinsel organı olan Blob'un uzaya götürülme planını konuşuyor. Dünya üzerinde beyni olmadan çözüm üretebilen tek canlı konumunda bulunan Blob'un uzayda hareketleri izlenecek. Blop'un uzayda sergileyeceği tavırlar çok önemli.

720 cinsel organlı canlı için kritik süreç! Eğer uzayda da başarılı olursa bilimin gözdesi olacak

YENİ BİR GÖREVİ VAR

Sputnik'te yer alan habere göre uzun süredir bilim dünyasını büyüleyen tek hücreli organizma Blob'un (Physarum polycephalum) bilim dünyasına girmesi de 1970'li yıllara dayanıyor. Cıvık mantarlar kategorisinde görülen, fakat ne bir bitki ne mantar olan, bu sarı renkli, jelatin şeklindeki organizma tam tamına 720 cinsel organa sahip. Cinsel organ sayısı ile "yok artık" dedirten Blob'un şimdi ise önemli bir görevi var; O da uzaya gitmek.

720 cinsel organlı canlı için kritik süreç! Eğer uzayda da başarılı olursa bilimin gözdesi olacak

HAREKETLERİ GÖZLEMLENECEK

Blob yani bilimsel adıyla Physarum polycephalum, Fransız Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezi (CNES) ile Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS)'nin beraber yürüttüğü proje kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek. Böylece 720 cinsel organı olan ve beyni olmadığı halde çözüm üretebilen tek hücreli organizmanın yerçekimsiz ortamdaki hareketleri gözlemlenecek.

720 cinsel organlı canlı için kritik süreç! Eğer uzayda da başarılı olursa bilimin gözdesi olacak

DÜNYADAKİ HALİ İLE KARŞILAŞTIRILACAK

Proje sadece uzayı kapsamıyor. Deneyin aynısı eş zamanlı olarak Dünya'da da gerçekleştirilecek. Böylece Blob'un yerçekimsiz ortamdaki hali ile Dünya'daki hali karşılaştırılabilecek.

Dünya'da, uzaya giden aynı türden (LU352) kesilen binlerce Blob örneği, Fransa'daki 4.500 ilkokul, ortaokul ve liseye dağıtılacak. Bu sayede yüz binlerce öğrenci deneyin bir parçası olacak.

720 cinsel organlı canlı için kritik süreç! Eğer uzayda da başarılı olursa bilimin gözdesi olacak

HERKES MERAKLA BEKLİYOR

Deneye öncülük edecek olan Profesör Pierre Ferrand, "Bugün kimse Blob'un mikro yerçekiminde nasıl bir davranış sergileyeceğini bilmiyor. Hangi yönde hareket edecek: yukarıya doğru mu yoksa yatay mı?" ifadelerini kullandı.

720 cinsel organlı canlı için kritik süreç! Eğer uzayda da başarırsa bilimin gözdesi olacak
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