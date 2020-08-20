72 nerenin plaka kodu? 72 plakası nereye ait, hangi şehir? Batman ilçe plaka harfleri Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 72 plakası nerenin, hangi ile ait?

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 72 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 72 plakasının detaylarını aktaralım.

72 NERENİN PLAKA KODU?

72 plakası hangi şehre ait : Batman

72 plakası Batman iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 72 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Batman şehrine ait demektir. Batman'ın plakası 72'dir. Batman B harfiyle başladığı halde plakası 72'dir. Bunun sebebi Batman'ın sonradan il konumuna gelmesidir. Batman sonradan şehir olduğu için plaka kodu da alfabetik sıraya göre değil sonradan il olanların listesine dahildir.

Peki Batman ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

BATMAN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF KODLARI

Plaka kodu 72 olan Batman'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Batman'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 72 Batman plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Batman Merkez ilçesi plaka harfleri :

72 AC 001-72 AZ 999

72 D 0001-72 D 0999

72 DA 001-72 DP 999

72 M 0001-72 M 0999

72 T 0001-72 T 0999

72 S 0001-72 S 0999

72 EA 001-72 EE 999

Batman Kozluk ilçesi plaka harfleri :



72 D 9501-72 D 999

72 KA 001-72 KZ 999

72 M 9001-72 M 9999

72 T 7000-72 T 7999

72 S 9001-72 S 9999

Sonuç itibariyle 72 plakası Batman şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

BATMAN PLAKA KODU KAÇTIR?

Batman ilimizin plaka kodu 72'dir. Yollarda gördüğümüz 72 plakalı arabalar Batman şehrine ait demektir.

BATMAN TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Batman telefon alan kodu 488'dir. Yani 0488 numarasıyla başlayan telefon kodları Batman şehrine aittir.