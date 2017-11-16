700 Harbiyelinin Ankara'ya Götürülme Girişimi Davasında Ara Karar

ISPARTA (İHA) – 15 Temmuz gecesi Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitim gören 700 Harbiyeli öğrencinin Ankara'ya destek için götürülme girişimi davasında ara karar verildi.



15 Temmuz gecesi Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitim gören 700 Harbiyeli öğrencinin Ankara'ya destek için götürülme girişimi davasındaki 14'ü tutuklu, 27 sanığın Isparta 2.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Hacı Mustafa Yazıcı Başkanlığında görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan 10'u ve bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları hazır bulundu.



Tutuklu sanıklardan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi eski Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya, eski Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya, eski Bölük Komutanı Yüzbaşı Salih Kolcu ve eski Personel Şube Müdürü Ali Akpınar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Duruşmada iddia makamı bazı tutuksuz sanıkların tutuklanmasını talep ederken, bazı sanıklar için de beraat verilmesini istedi. Savcı mütalaasında ayrıca sanıkların 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan cezalandırılması talep edildi.



Savcı mütalaasının ardından Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı ve mahkeme heyeti tarafından, sanık avukatları ile sanıklara tahliye talepleri konusunda söz hakkı verildi. Sanık avukatları, dava dosyası konusunda Türkiye'de görülen diğer davalar ve verilen kararlar ile ilgili örnekler verdi. Bazı sanık avukatları tarafından yapılan savunmalarda ise, darbe girişimi gecesi Isparta'da, İstanbul ve Ankara'daki gibi herhangi bir olay yaşanmadığına dikkat çekilerek, herkesin aynı şekilde yargılanmaması gerektiği öne sürüldü. Bu yönde görüş belirten sanık avukatları, tek dertlerinin gerçeğin ortaya çıkarılması olduğunu da sözlerine ekledi.



Ara karar verildi



Mahkeme heyeti tarafından daha sonra ara karar verildi.



Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, adli kontrol kararı verilen ve tutuksuz yargılanan diğer sanıkların durumunun da aynı şekilde devamına hükmetti. Duruşmanın ara kararı verildikten sonra ayrıca, Bylock kullandıkları iddia edilen sanıklar hakkındaki bazı raporların hazırlanması için gerekli birimlere bilgi verilmesi ve raporların mahkemeye ulaştırılması da belirtildi. Bir sonraki duruşma ise 20 Şubat 2018 tarihine ertelendi. - ISPARTA