7 yaşında editör oldu, 13 yaşında kitabı çıkan Ece: çok mutlu ve gururluyum

Daha okula başlamadan zeka bulmacaları çözen Ece Ekici, 9 yaşında Türkiye Zeka Vakfı'na ait derginin en küçük editörü oldu, 13 yaşında da bulmaca kitabı yazdı. İleride kitaplarının sayısını arttırmak istediğini söyleyen Ece, "Yaşım küçük olmasına rağmen bir dergide sorular hazırladım. Bu da kitaba dönüştü. Bu yüzden çok gururlu ve mutluyum" dedi.

Henüz 13 yaşında olan Ece Ekici'nin, küçük yaşlardan itibaren oyuncağı zeka bulmacaları oldu. Zeka yarışmalarında ulusal ve uluslararası çok sayıda birinciliği bulunan Yılmaz Ekici'nin kızı olan Ece'nin, bir zamanlar babasının yazdığı dergide editörlük yaparak başladığı yazarlık serüvenini bir de kitapla taçlandırdı. Çocuk yazar, şimdilerde liselere giriş sınavına hazırlanıyor ancak ileride kitaplarının sayısını arttırmak istiyor. Ece, yazdığı zeka oyunu kitabının hikayesini DHA'ya anlattı.

"BABAMA SORU HAZIRLARKEN HEVESLENDİM"Süreci anlatan Ece Ekici, "Türk Beyin Takımı'nın Akıl Atölyesi diye bir yeri vardı. Orada bize zeka bulmacaları çözdürüyorlardı. Ben 6 yaşındayken gidiyordum. Zaten babam da bu konularla ilgilendiği için, beni de teşvik etti. Hep öğretti. Ben küçük olduğum için babam bana kolay sorular hazırlardı. Öyle başladık. Bir gün ben de ona, 'Ben de sana soru hazırlamak istiyorum' dedim. Kendi seviyemde kolay sorular yaptım, ona sordum. Ben mutlu olayım diye bilemiyormuş gibi yaptı. Sonra ben onun zorlandığını görünce daha da heveslendim. Gittikçe zorlaştırdım. Büyüdükçe daha da öğrendim. Türkiye Zeka Vakfı'nın Oyun-Çocuk diye bir dergisi vardı. Oraya soru göndermeye başladım. Onlar da küçük yaşta olduğum için çok beğendiler sorularımı, yayınladılar. Babam oraya yetişkinler için yazıyordu, ben çocuklar için yazmaya başladım. Böylece oradaki en küçük editör oldum. Sayfanın adına 'Ecece Bilmeceler' dedim" diye konuştu.

"BEN BUNU BİR KİTABA ÇEVİRMELİYİM, NEDEN OLMASIN' DEDİM"Dergide yazmaya başladıktan sonra kitap yazmaya karar verdiğini anlatan Ece Ekici, "Bir gün dedim ki; bu kadar soru yazıyorum, üretiyorum. 'Ben bunu bir kitaba çevirmeliyim, neden olmasın' dedim. O kadar hazırlıyordum boşa gitsin istemedim ve kitap yapayım bu soruları diye düşündüm. Fikrimi ilk babamla paylaştım. Çok sevdi, çok beğendi ve destek oldu. Sonra süreç başladı. Kapaklarını, renklerini düzenledik ve satışa sundum. İyi gidiyor. Satılıyor yani. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Şu an liselere giriş sınavına hazırlandığım için ara verdim. Ama devam etmek istiyorum. Kitapların devamı gelecek" dedi.

"ÇOK GURURLU VE MUTLUYUM"Çok mutlu olduğunu söyleyen çocuk yazar, "Yaşım küçük olmasına rağmen bir dergide sorular hazırladım. Bu da kitaba dönüştü. Bu yüzden çok gururlu ve mutluyum. Annem, babam ve arkadaşlarım bana çok destek verdi. Onlar olmasa başaramazdım. Bu kitabı çıkarmamın amacı benim gibi çocuklara faydalı olması. LGS için her şey için faydalı olsun istiyorum. Bu kitabın iz bırakmasını diliyorum. İçinde 100 tane bulmaca var. Zeka bulmacaları, matematik problemleri var. Her yerde satılıyor. Faydalı bir kitap oldu. Herkes alıp faydalanabilir" şeklinde konuştu. "EN BÜYÜK HAYALİM KIZIMLA YARIŞMADA KARŞILAŞMAK"Zeka yarışmalarında çok sayıda şampiyonluğu olan bankacı Yılmaz Ekici, kızının kendi izinde olmasından memnun olduğunu söyledi. Ekici, "En büyük hayalim kızımla yarışmada karşılaşmak. Ben yazdıktan sonra kızımın da aynı konuda kitap yazması bizim için çok büyük bir gurur. Çok farklı bir heyecan. Her zaman destekçisiyiz, yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı