19.10.2019 14:02

7. Subaşı Kivi Festivali yapıldı

Yalova'da 35 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor

YALOVA - Yalova Kivi Üreticileri Birliği ve Subaşı Belediyesi iş birliğiyle 7. Yalova Subaşı Kivi Festivali yapıldı. Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı bu yıl Yalova'da 35 bin ton Kivi Rekoltesi beklendiğini dile getirdi.

Yalova'nın Subaşı beldesinde bu yıl 7.si düzenlenen Subaşı Kivi Festivali yoğun bir katılıma sahne oldu. Subaşı Belediyesi Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri'ndeki festival öncesinde Yalova Valisi Muammer Erol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı ve protokol mensupları festival alanına kurulan stantları gezdiler.

35 bin ton Kivi rekoltesi bekleniyor

Festivalin açılış konuşmasını Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Tunalı yaptı. Tunalı, "Altınova bölgemizde 6 bin 500 dönümlük alanda Kivi üretimi gerçekleştiriliyor. Yalova geneline bakıldığında ise 8 bin dönümlük alanda kivi bahçeleri bulunuyor. 750 çiftçi Kivi yetiştiriciliği yapıyor. Bu yıl 35 bin ton Kivi rekoltesi bekliyoruz. Ülke genelinde ise 60 bin ton Kivi rekoltesi bekliyoruz. Türkiye'de yıllık 100 bin ton Kivi tüketiliyor. Geri kalan 40 bin tonluk açık ise İran'dan geliyor. Bölgemizde 25 bin tonluk da bir depolama kapasitesine sahibiz" dedi.

"Kivi üretimine destek veriyoruz"

Canbay'ın ardından söz alan Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ise Kivi üretimine ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi. Canbay konuşmasında, "Bugün burada güzel bir atmosferde festival coşkusunu paylaşıyoruz. 4 mevsimi yaşama şansımızın olduğu gölgemizde Kivi meyvesi ile bizi tanıştıran çiftçilerimizin nadide beldemize ve bölgemize kazandırdıkları katma değerin haklı gururu ile bu sene 7. Kivi Festivali'ni kutluyoruz. Bu sayede Yalova'da üretilen Kivi'nin gerek yurt dışı ve gerekse yurt içinde tanıtılması adına bizde elimizden gelen tüm desteği vermiş oluyoruz" sözlerine yer verdi.

"Yüzde 60'ı Yalova'da üretiliyor"

Yalova Gıda ve Orman il Müdürü Suat Parıldar da festivalde bir konuşma yaptı. Parıldar, "2018 yılında ülkemiz Kivi üretimi 30 bin dektar alanda 62 bin ton, Yalova Kivi üretimi ise 5 bin 800 dekar alanda 25 bin ton olarak gerçekleşmiş ve ülkemiz üretiminin yüzde 40'ını karşılamıştır. 2019 yılında üretimin 30 bin tonu aşmasını bekliyoruz. Ayrıca Yalova'da ki kivi üreticileri Yalova'da ki arazi değerlerinin artması nedeniyle Çanakkale Bursa Orhangazi, Balıkesir Gönen, illerinde Kivi bahçeleri kurmaya başladılar. Bu nedenle Yalova Kivi üreticileri marifetiyle Türkiye Kivi üretiminin yaklaşık yüzde 60'ının üretildiğini ifade etmek gerekir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından festivale destek verenlere teşekkür plaketleri dağıtıldı. Halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı birçok etkinliğin yer aldığı festivalde en iyi Kivi üreticileri de ödüllendirildi.

Kaynak: İHA