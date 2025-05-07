7 MAYIS NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? Bugün ne günü?

7 Mayıs tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 7 Mayıs'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 7 Mayıs tarihinde neler oldu? 7 Mayıs dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 7 Mayıs tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

7 MAYIS NE GÜNÜ?

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası, Türkiye genelinde trafik kurallarına uyulmasının önemini vurgulamak, trafik kazalarını azaltmak ve sürücü ile yayalarda trafik bilincini artırmak amacıyla her yıl düzenlenen bilinçlendirme etkinliklerinin yapıldığı özel bir haftadır.

Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan bu hafta boyunca; okullarda, kamu kurumlarında ve çeşitli platformlarda trafik güvenliğiyle ilgili seminerler, etkinlikler, afiş çalışmaları ve farkındalık kampanyaları gerçekleştirilir.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

558 - Ayasofya'nın kubbesi çöktü. I. Justinianus, kubbenin onarılma emrini verdi.

1429 - Jeanne d'Arc İngilizler'den Orléans'ı alır; bu, Yüz Yıl Savaşları'nın seyrinde bir dönüş işaretidir.

1682 - Deli Petro, Rus Çarı oldu.

1824 - İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana'da 9. senfoniyi ilk kez sundu.

1830 - Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Antlaşması imzalandı.

1832 - Yunanistan Krallığı kuruldu.

1867 - Alfred Nobel, dinamitin patentini aldı.

1901 - Sankt-Peterburg'da işçiler ile Çarlık Polisi ve askerî birlikleri arasında çatışma başladı. Bu olay Obukhov Savunması olarak anılmaktadır.

7 MAYIS NE GÜNÜ

1915 - İngiliz transatlantiği Lusitania, I. Dünya Savaşı sürerken Atlas Okyanusu'nda bir Alman denizaltısı tarafından batırıldı. 20 dakikada batan gemideki, 1959 yolcudan 1198'i öldü. Bu olay, ABD'yi Almanya aleyhine çevirdi.

1921 - Türkiye Muallimler ve Muallim Cemiyetleri Birliği kuruldu.

1924 - İstanbul'da Cumhuriyet gazetesi yayımlanmaya başladı.

1925 - Hüseyin Cahit Yalçın, Ankara İstiklal Mahkemesince Çorum'da müebbet sürgüne mahkûm edildi.

1945 - II. Dünya Savaşı: Alman General Alfred Jodl, Reims'de Almanya'nın Müttefik Devletler'e kayıtsız teslim olma şartlarını imzaladı. Belge ertesi gün yürürlüğe girdi.

1954 - Vietnam'da, Viet Minh kuvvetleri, Dien Bien Phu'da Fransızları yenilgiye uğrattı.

1958 - Ulus gazetesi yazarı Şinasi Nahit Berker, 8 ay yatmak üzere cezaevine girdi.

1973 - Muş Milletvekili Nermin Çiftçi, ilk kadın Meclis Başkanvekili seçildi.

1978 - Çevreciler, İskoçya'da bir nükleer santral inşaat alanını işgal ettiler.

Tarihte bugün ne oldu

1979 - İran'ın yeni lideri Humeyni, evlenme yaşını kızlarda 13'e, erkeklerde ise 15'e indirdi.

1981 - 1980 yılında müteahhit Nuri Yapıcı'yı ve MHP İzmir il sekreteri eczacı Turan İbrahim'i öldüren sol görüşlü militanlar Seyit Konuk, İbrahim Ethem Coşkun ve Necati Vardar, ölüm cezasına çarptırıldı.

1983 - İstanbul Laleli'deki Washington Oteli'nin çay ocağında, tüpgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Çoğu, Yunan ve Avustralyalı 37 kişi öldü.

1988 - Abdi İpekçi cinayeti ile Papa Suikastında adı geçen Oral Çelik, Fransa'da yakalandı.

1990 - İlk özel televizyon kanalı olan Magic Box şirketinin Star 1 televizyonu, test yayına başladı.

1995 - Fransa'da sağın adayı Jacques Chirac, Cumhurbaşkanı seçildi.

1997 - İstanbul'da Yenikapı Mevlevihanesi yandı.

1998 - Apple, IMac'i piyasaya sundu.

1998 - Mercedes-Benz, 40 milyar dolara Chrysler'ı satın aldı ve DaimlerChrysler ortaya çıktı.