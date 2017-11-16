7. Malatya Uluslararası Film Festivali
7. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülünü "Daha", "Uluslararası En İyi Kısa Metraj Film" ödülünü "Annemle Geçen Bir Yaz", "Ulusal Kısa Metraj En İyi Film" ödülünü "Kot Farkı", "Jüri Özel Kristal Kayısı" ödülünü "Eksi Bir", "Kristal Kayısı En İyi Film" ödülünü "Nar...
7. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülünü "Daha", "Uluslararası En İyi Kısa Metraj Film" ödülünü "Annemle Geçen Bir Yaz", "Ulusal Kısa Metraj En İyi Film" ödülünü "Kot Farkı", "Jüri Özel Kristal Kayısı" ödülünü "Eksi Bir", "Kristal Kayısı En İyi Film" ödülünü "Nar Bağı" isimli eserler kazandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali, kırmızı halı geçişi ve kapanış töreniyle sona erdi.
Sinema dünyasının ünlü isimleri ve davetliler Malatya Nikah Sarayı'ndaki tören öncesi kırmızı halıda yürüyerek basın mensuplarına poz verdi. Davetliler daha sonra festivalin kapanış programının düzenlendiği salona geçti.
Sunuculuğunu oyuncular Ceyda Düvenci Şakrak ile Bülent Şakrak'ın yaptığı törende, bir hafta süren festivalden kesitler izleyicilere sunuldu.
Programda konuşma yapan Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, festivale Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın daveti üzerine katıldığını aktardı.
Festivale katkı sunan herkese teşekkür eden Yavilioğlu, kendisinin de bir vatandaş, izleyici, kültür sahibi ve sosyal bilimci olarak filmleri izlediğini kaydetti.
Yavilioğlu, "Sizler bizim evlerimizin, çocuklarımızın en önemli yerinde duruyorsunuz, en önemli vaktimizi alıyorsunuz. Sizler aynı zamanda bizlere çok şey de öğretiyorsunuz. Bizlere bir yol çiziyorsunuz, yüreklerimizi, hafızlarımızı yeniliyorsunuz. Sizler bize bazen umut oluyorsunuz. Yapmış olduğunuz iş, meslek bir yönüyle de eğer evdeki hane halkını memnun ediyorsa onlar pazarı da mutlu ediyor. İyi ki varsınız değerli dostlar, iyi ki sizleri seyrediyoruz." diye konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da bir hafta boyunca sanat camiasını ağırladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.
Çakır, "Festivalimizin geçen yıllara göre daha kapsamlı yapıldığını görmek bizleri mutlu etti. Malatyalı değerli hemşehrilerimin film festivaline olan ilgisi, amacına uygun şekilde yapıldığının göstergesi." şeklinde konuştu.
Festival Direktörü Suat Köçer de organizasyonda emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından İranlı Yönetmen ve Senarist Rakshan Banietemad'a Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından "Kristal Kayısı-Onur Ödülü" verildi.
Ulusal ödüller
Festivalde "En İyi Film" ödülünü "Daha" kazanırken, "En İyi Yönetmen" ödülü, "Sarı Sıcak" filminin yönetmeni Fikret Reyhan'a verildi.
"En İyi Senaryo Kristal Kayısı" ödülüne yine Fikret Reyhan layık görülürken, "En İyi Görüntü Yönetmeni Kristal Kayısı" ödülünü "Buğday" filmiyle Giles Nuttgens aldı.
Festivalde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü "İşe Yarar Bir Şey" filmiyle Başak Köklükaya'ya, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü "Daha" filmiyle Ahmet Mümtaz Taylan'a, "En İyi Kurgu" ödülü de "Sarı Sıcak" adlı eserle Ömer Günüvar ve Fikret Reyhan'a verildi.
Jüri Özel Ödülü'ne "Eksi Bir" isimli filmi değer görülürken, "Ulusal Kısa Metraj En İyi Film" ödülünü "Kot Farkı" isimli eser kazandı.
Uluslararası ödüller
Uluslararası kategoride ise "Kristal Kayısı En İyi Film" ödülünü "Nar Bağı" isimli eser aldı. Jüri Özel Ödülü de "Daha" adlı esere layık görüldü.
"Annemle Geçen Bir Yaz" adlı eser, "Uluslararası En İyi Kısa Metraj Film" seçildi.
Özel ödüller
Festivalde Netpac Ödülü "Mavi Sessizlik" filmiyle Bülent Öztürk, SİYAD Ödülü de "Buğday" eseriyle Semih Kaplanoğlu'na gitti.
Kemal Sunal Halk Ödülü'nü de "Sofra Sırları" isimli eseriyle Ümit Ünal aldı.