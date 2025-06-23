7. Koğuştaki Mucize filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan 7. Koğuştaki Mucize filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyecek olanların merak ettiği 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler ve 7. Koğuştaki Mucize özeti gibi konuları inceliyoruz.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Aras Bulut İynemli: Memo

• Nisa Sofiya Aksongur: Ova

• Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği

• Celile Toyon: Fatma Nene

• İlker Aksum: Askorozlu

• Mesut Akusta: Yusuf

• Deniz Baysal Yurtcu: Öğretmen Mine

• Yurdaer Okur: Yarbay Aydın

• Sarp Akkaya: Müdür Nail

• Yıldıray Şahinler: Hafız

• Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk

• Ferit Kaya: Ali

• Serhan Onat: Meydancı Selim

• Emre Yetim: Ayna

• Gülçin Kültür Şahin: Hatice

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

2019 yılında gişe rekorları kıran film 7. Koğuştaki Mucize'nin çekimleri Muğla'da ve İstanbul Beykoz'da özel olarak hazırlanan platoda gerçekleşti