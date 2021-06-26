7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada

7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, otomobille gelen kişilerin akraba 7 kişiye, av tüfeği ve tabanca ile ateş açıp, üzerlerinden geçmeye çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ŞANLIURFA'da, otomobille gelen kişilerin akraba 7 kişiye, av tüfeği ve tabanca ile ateş açıp, üzerlerinden geçmeye çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kentte, boşanan çiftin aileleri arasında husumet oluştu. Karşıyaka Mahallesi'ne dün akşam saatlerinde otomobille gelen ailenin fertleri, evlerinin önünde duran diğer ailenin bireylerine av tüfeği ve tabanca ile ateş açtı. Şüpheliler, yere yığılan yaralıların üzerinden otomobille geçmeye çalışarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan bir çocuk ile Ömer D., Serhat D., Melek D., Fatma D., Semra D. ve Abdullah Ç., ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, kanlar içerisinde yerde yatan yaralılara sürücünün otomobille çarpmaya çalışması yer aldı.Polis ekiplerinin, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.


7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

Polisten, YKS'ye yetiştiremediği öğrenciye: Özür dilerim kızım, hakkını helal et
Polisten, YKS'ye yetiştiremediği öğrenciye: Özür dilerim kızım, hakkını helal et
Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Okay Yokuşlu Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 14:50:45. #1.14#

title