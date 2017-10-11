7 Ekim ehliyet sınavı soru ve cevapları ve sınav sonuçları

7 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınavında çıkmış soruların cevapları sürücü adayları tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ehliyet sınavında çıkmış soruların cevapları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavı soruları ve cevapları, MEB bünyesinde yer alan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü odsgm.meb.gov.tr sayfasında yayınlandı. Bir diğer konu ise 7 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2017 takvimi ile bu yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavları ve sonuç tarihini duyurdu. Takvime göre 7 Ekim tarihli ehliyet sınavı sonuçları 19 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak.

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2017 takvimi ile bu yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavları ve sonuç tarihini duyurdu. Takvime göre 7 Ekim tarihli ehliyet sınavı sonuçları 19 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak.

EHLİYET SINAVI SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Ehliyet sınavı soru ve cevapları yayınlandı.

http://odsgm.meb.gov.tr/www/genel-mudurlugumuzce-07102017-tarihinde-yapilan-motorlu-tasit-surucu-kursiyerleri-sinavinin-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari/icerik/279

2017 YILI EHLİYET SINAV TAKVİMİ

Ehliyet sınavı senede beş kere yapılmaktadır. İlk sınav Şubat ayında, ikinci sınav ise Mayıs ayında gerçekleştirildi.

2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)

2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)

EHLİYET SINAVINDA HANGİ ALANDAN KAÇ SORU SORULUYOR?

Ehliyet teori sınavlarında ilk yardım ve sağlık bilgisi testinden 12, trafik ve çevre bilgisi dersinden 23, motor ve araç tekniği bilgisinden 9, trafik adabı dersinden 6 olmak üzere sürücü adaylarına 50 soru yöneltiliyor.

EHLİYET SINAVININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR NELERDİR?

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB'in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

*e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

*e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

*Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıdaki gibi..

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman Jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

ç. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almışolmak.

d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen "sürücü olur" sağlık raporualmış olmak.

e. "Sabıka kaydının olmadığına dair" dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.

f. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

g. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

EHLİYET SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Kursiyer, 2017 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 70.00 (yetmiş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaktır. Kursiyer, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk kursiyerin olacaktır. MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz.