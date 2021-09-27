7 ayda 52 kilo veren Aydın'ın tek hayali evlenmek

AYDIN (DHA) - GAZİANTEP'te, obezite hastalığı nedeniyle 280 kiloya ulaşan ve 2 yıl boyunca yerinden kalkmayan Aydın Kalkan (36), tüp mide ameliyatı ile 7 ayda 52 kilo verdi. Yürüteçle ayağa kalkan ve 2 yılın ardından 228 kiloya düştükten sonra ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşayan Kalkan, hayalinin 100 kiloya kadar inip, işine dönmek ve evlenmek olduğunu söyledi.

Torna ustası olarak çalışan Aydın Kalkan, 2 yıl önce aşırı kilosu nedeniyle hareket edemeyince çalışmayı bıraktı. Ayağa kalkmakta zorlanan Kalkan, 280 kiloya ulaşınca yatağa bağımlı hale geldi. Karşıyaka Mahallesi'nde annesi Fatma Kalkan ile birlikte kaybettiği babasından kalan emekli maaşı ile hayatını sürdürmeye çalışan Aydın Kalkan, Demirören Haber Ajansı'nın haberinin ardından hayırseverlerin desteği ile tedavisi yapılmak üzere şubat ayında hastaneye yatırıldı. Tüp mide ameliyatı gerçekleştirilmesinin ardından taburcu edilen Aydın, 7 ayda 52 kilo vererek 228 kiloya düştü. Yürüteçle ayağa kalkarak, aylar sonra yeniden adım atmanın mutluluğunu yaşayan Kalkan, ihtiyaçlarını karşılayabildiği için sevindiğini ve kilo vermeye devam etmek istediğini dile getirdi. Evde kendi imkanları ile fizik tedavi hareketleri yapan Kalkan, kilo vermesinin hızlanması için hayırseverlerden koşu bandı desteği istedi.