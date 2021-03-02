65 yaş üstü otobüse binebilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar?
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65 yaş üstü otobüse binebilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar?

02.03.2021 19:39 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:42
65 yaş üstü otobüse binebilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar?

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri! 65 yaş üstü otobüse binebilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar?

65 yaş üstü sokağa çıkmasaatleri! 65 yaş üstü otobüse binebilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar? 65 yaş üstü seyahat edebilir mi?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığı'nın gece saatlerinde yayımladığı genelgede bu soru da cevabını buldu. Buna göre, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

SOAKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

65 yaş üstü otobüse binebilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaça kadar?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş üzeri vatandaşlar ve 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. Buna göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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