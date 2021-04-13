65 yaş üstü kararı tepki çekti! Aşılamaya rağmen kısıtlamaya dahil edildiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 76,4'ünün aşılandığını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yaş grubuna toplu taşıma sınırlama getirildiğini duyurması dikkat çekti. Bu kısıtlama sonrası çok sayıda kullanıcı "Madem aşı işe yarıyor neden 65 yaş için kısıtlama getirildi" tepkisini gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'de şu ana kadar 18 milyon kişinin aşılandığını belirterek aşılanan gruptaki 65 yaş üstünün ve sağlık çalışanlarının toplam vaka sayılarındaki oranın düştüğünü söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Bakanlar Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadelede getirilecek ek tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, 65 yaş üstüne toplu taşıma sınırlamasının yeniden getirileceğini söyledi. Aşılamaya rağmen bu yaş grubu için de kısıtlama getirilmesi sosyal medyada tepki çekti.

65 YAŞ KISITLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

65 yaşı için getirilen toplu taşıma kısıtlaması sosyal medyada tepki çekti. Çok sayıda kullanıcı "Madem aşı işe yarıyor neden 65 yaş için kısıtlama getirildi" tepkisini gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada aşılama ile 65 yaş üstünün ve sağlık çalışanlarının toplam vaka sayılarındaki oranın düştüğünü söyledi.

Aşı sonrası sağlık çalışanlarının ve 65 yaş üstünün toplam vaka sayısında ciddi oranda azaldığını belirlen Koca, "Sağlık çalışanlarına baktığımızda toplam vaka içindeki payı Ocak başında yüzde 5.3, aşılama oranı yüzde 86. Yüzde 86 oranıyla birlikte toplam vaka içindeki payı 1 Ocak'ta yüzde 5.3 iken şu an 1.37'ye kadar indi." dedi.

"65 YAŞ ÜSTÜ YÜZDE 57'DEN YÜZDE 31'E DÜŞTÜ"

Aynı tabloda 65 yaş üstünü de gösteren Koca, "Burada ise hastanede özellikle 65 yaş üstü sağlık çalışanlarının hastanede yatışlarını gösteren tablo. Yatanlar içinde 65 yaş üstü 57.4 iken şimdi yüzde 31'e kadar düşmüş durumda. Neredeyse yarı yarıya kadar. Sağlık çalışanlarında bu daha belirgin. Yüzde 3.1 iken şu an 0.78. Yani dörte bir hatta beşte bir oranına inmiş durumda. Bu tabloda yoğun bakımda yatan vakalar içinde 65 yaş üstü ve yine sağlık çalışanlarının oranını görüyoruz. Yoğun bakımda yüzde 68,8'dan yüzde 47.4, sağlık çalışanlarımız yüzde 1.1 iken şu an 0.25'e inmiş durumda." ifadelerini kullandı.

"ENTÜBE VAKALARDA DA DÜŞÜŞ VAR"

Entübe edilen vakalarda da aşının etkisi olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı, "Burada entübe vakalar içinde 65 yaş üstü ve sağlık çalışanları, özellikle aşıladığımız için aşının etkisini görmek açısından bu iki grubu söylüyorum. Ortalama 42 gün sona etkisinin olduğunu görüyoruz. O nedenle Ocak başından itibaren bugüne doğru daha net düştüğünü göstermek için. Entübe vakalarda 65 yaş üstü yüzde 71'den yüzde 54'e indiğini görüyoruz. Sağlık çalışanlarından yüzde 1.1 iken şu an 0.15'e inmiş durumdadır. Vefat edenler içinde ise 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 65 oranında düştüğünü görüyoruz. Aşılama oranında yüzde 76.4 olduğunu ifade etmek istiyorum. Aşının 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına yoğun yapıldığı için hem hastanede yatış, hem yoğun bakım hem de entübe olan hastalar boyutuyla baktığımızda belirgin bir fayda sağladığını o nedenle vatandaşlarımızın bu noktada tanımlanmış olan kişilerin aşılarını yaptırma noktasında hassasiyet göstermelerini özellikle ifade etmek istiyorum."