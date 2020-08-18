65 nerenin plaka kodu? 65 plakası nereye ait, hangi şehir? Van ilçe plaka harfleri
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65 nerenin plaka kodu? 65 plakası nereye ait, hangi şehir? Van ilçe plaka harfleri

Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 65 plakası nerenin, hangi ile ait?

65 nerenin plaka kodu? 65 plakası nereye ait, hangi şehir? Van ilçe plaka harfleri
18.08.2020 14:36 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:39

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 65 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, kara yollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 65 plakasının detaylarını aktaralım.

65 NERENİN PLAKA KODU?

65 plakası hangi şehre ait : Van

65 plakası Van iline ait bir plaka kodudur. Ülkemizde V harfi ile başlayan tek il Van'dır. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 65 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Van şehrine ait demektir. Van'ın plakası 65'dir. Peki Van ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

VAN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF KODLARI

Plaka kodu 65 olan Van'ın ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Van'ın hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 65 Van plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Van merkezi plaka harfleri :

65 AC 001 - 65 AZ 999

65 EA 001 - 65 EZ 999

65 E 0001 - 65 E 0030

65 M 0001 - 65 M 0999

65 T 0001 - 65 T 2999

65 AB 001 - 65 AZ 999

65 S 0001 - 65 S 0300

65 NA 001 - 65 NZ 999

65 N 0001 - 65 N 0250

Erciş ilçesi plaka harfleri :

65 DA 001 - 65 DZ 999

65 M 2000 - 65 M 2500

65 T 5000 - 65 T 5999

Gevaş ilçesi plaka harfleri :

65 FA 001 - 65 FZ 999

65 T 4000 - 65 T 4999

65 Y 3500 - 65 Y 4999

Özalp ilçesi plaka harfleri :

65 HA 001 - 65 HZ 999

Başkale ilçesi plaka harfleri :

65 KA 001 - 65 KZ 999

Muradiye ilçesi plaka harfleri :

65 LA 001 - 65 LZ 999

65 T 3000 - 65 T 3999

Gürpınar ilçesi plaka harfleri :

65 T 2000 - 65 T 2015

Edremit ilçesi plaka harfleri :

65 T 3000 - 65 T 3020

65 nerenin plaka kodu? 65 plakası nereye ait, hangi şehir? Van ilçe plaka harfleri

Sonuç itibariyle 65 plakası Van şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

VAN PLAKA KODU KAÇTIR?

Van ilimizin plaka kodu 65'dir. Yollarda gördüğümüz 65 plakalı arabalar Van şehrine ait demektir.

VAN TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Van telefon alan kodu 432'dir. Yani 0432 numarasıyla başlayan telefon kodları Van şehrine aittir.

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