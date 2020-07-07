61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 61 yaşındaki ünlü şarkıcı Madonna, sosyal medya hesabından koltuk değneğine tutunarak verdiği üstsüz pozunu paylaştı. Madonna'nın eliyle göğüslerini kapattığı pozu kısa sürede 600 binden fazla beğeni aldı.

Dünyaca ünlü ABD'li pop yıldızı Madonna, sosyal medya hesabından paylaştığı çıplak fotoğraf ile dikkatleri üzerine çekti.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZ VERDİ

Siyah iç çamaşırı ve başındaki şapka ile hayranlarını şaşırtan 61 yaşındaki şarkıcı, çektiği selfie'yi "Herkesin bir koltuk değneği var" notuyla paylaştı. 15,2 milyon takipçisi bulunan ABD'li pop yıldızının paylaşımı, yaklaşık 615 binin üzerinde beğeni aldı.

Şarkıcı Madonna, dünyada pandemi olarak ilan edilen koronavirüsle mücadele edilmesi için 1 milyon dolar bağış yapmıştı.

İşte Madonna'nın o paylaşımı: