60 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 60 yaş üstü için aşılama başladı mı? Sağlık Bakanlığı aşı takvimi: MHRS ile aşı randevusu nasıl alınır?

60 yaş üstü ne zaman aşılanacak? sorusu merak ediliyor. 1 Şubat 2021 tarihinde 70 yaş üstünün aşılanacağını 12 Şubat 2021 tarihiyle birlikte 65 yaş üstü vatandaşların aşılama işleminin yapılacağını duyuran Fahrettin Koca 60 yaş üstü kişilerin aşılamalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Sağlık Bakanlığı aşı takvimi 2021: MHRS ile aşı randevusu alma...

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs aşı takviminin yayımlanmasının ardından belirli yaşlar için çalışmalar başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 yaş üstü ve son olarak 60 yaş üstü kişilerin aşılama süreci hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 60 yaş üstü vatandaşların Cuma gününden itibaren aşı olmak için sisteme tanımlanacağını duyurdu. 60 yaş üstü aşılama başladı mı, ne zaman başlayacak?

60 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, 60 yaş üzeri vatandaşlar için aşılama sürecinin başlayacağını bildirdi. Twitter'dan da açıklama yapan Koca, "Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI AŞILAMA TAKVİMİ: 60 - 65 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA TAKVİMİ

Yeni tip koronavirüsle mücadele sürecindeki aşılama kapsamında, 11 Şubat 2021 itibarıyla sağlık çalışanları için 2. doz, 70 yaş üstü için ilk doz aşıların uygulanmasına başlandı. Bu yaş grubu da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacak. Aşılama takvimi doğrultusunda, 12 Şubat'tan itibaren ise 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacak. 65 yaş üstü kişilerin aşılanmasında başlandığında 60 yaş üzeri eşleri de aşı olacaklar.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak. Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.

Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar, Covid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek. Aşı olacak grup arasında yer alanlar randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek. Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek. Vatandaşlar, MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden aşı randevularını değiştirilebilecek.