6 yıldır yürüyemeyen 70 yaşındaki hasta tekerlekli sandalyeye kavuştu

TUŞBA, VAN (İHA) - Van'da kemik erimesi ve kalça çıkığı nedeniyle 6 yıldır evden dışarı çıkmayan 70 yaşındaki Hamra Coşar, hayırseverlerin desteğiyle akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Tuşba ilçesinde ikamet eden ve 6 yıldır hastalıklarından dolayı dışarı çıkamayan Hamra Coşar'ın akülü sandalye çağrısına Van'ın sosyal medya fenomenlerinden 'Vanlı Amcan' duyarsız kalmadı. Vanlı Amcan, hayırseverlerin desteğiyle aldığı akülü tekerlekli sandalyeyi Hamra Coşar'a ulaştırdı. Yıllardır dışarı çıkıp güneşlenemeyen Coşar, akülü sandalye çağrısına duyarsız kalmayan hayırseverlere ve sosyal medya fenomeni Vanlı Amcan'a teşekkür etti. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel