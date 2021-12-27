ZONGULDAK (İHA) - 6 yıldır iki metrelik teknede yaşıyor

ZONGULDAK Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mustafa Ünlü, 6 yıl önce "bu dünya boş" deyip iki metrelik balıkçı teknesine yerleşti. Yaşamını burada idame ettiren Ünlü, senede bir kaç kez çocuklarına ziyarete gidiyor. Sandalda soğuk olmasına rağmen yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Ünlü'ye balık avlayarak geçiniyor.

Hayatını 6 öncesine kadar kendisine ait büyük balıkçı teknesinde balıkçılık yaparak kazanan Mustafa Ünlü, Alaplı limanında herşeyini kaybettikten sonra alabildiği teknenin 2 metrekarelik motor bölümünde yaşam mücadelesini sürdürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle tekne imalatı yapan Timur Arslan'ının verdiği kulübede ve çevredeki balıkçıların ayakta kalmaya çalışan Ünlü, yardımsever iş insanlarından ve devlet yetkililerinden kendisine uzanacak bir yardım elini bekliyor.

Ordu'dan altı sene önce Alaplı'ya geldiğini ve o günden buyana yaz kış balıkçı teknesine ait 2 metrekare kamerada yaşadığını söyleyen Balıkcı Mustafa Ünlü, "Ordu İlinden sonra İstanbul'da gırgırlarda çalıştım. Bu balık piyasasını ondan dolayı iyi biliyorum. Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizini her tarafına gezmişimdir. Büyük gırgırlarda ve trol teknelerinde çalıştım. Daha sonra kendime ufak tekne aldım. Yaş ilerledikçe balığın azalmasına rağmen geçinmeye çalışıyoruz. Alaplı Limanı Karadeniz'in rahat limanlarından rüzgar almayan bir yerdir. Burayı daha sakin gördüğüm için göç balıkları buraya iyi vurur ve iyi avcılık yapılır. Burayı kendime göre daha iyi müsait gördüm, diğer yerlere göre" diye konuştu.

"Tekne'nin ismi yalan Dünya koydum"

"Bu yalan dünyada önüme ne attıysam boş çıktı" diyen Mustafa Ünlü, "Biraz dünyayı yalan görmeye başladık. Dünya bana boş geldi. İnsanlar burada kendi kendilerini kandırıyorlar gibime geldi. Hayatımızı öyle yalan gibi sürdürmeye gayret ediyoruz. Yalan gibi. ayrıca senede 1 haftalığına çocukların yanına gidiyorum ve telefonla arasıra görüşüyoruz. Geçimimi balıktan kazanıyorum. Ara sıra buradaki dost ve arkadaşlar yemek götürüyorlar ve yardımcı oluyorlar. Burada kalmak sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Kar yağdığı için onlarda bana bir tane kulübe verdiler. Bir iki gün içinde inşallah faaliyete geçireceğim. Altı sene bu sandalda kaldım, bu soğuk havalarda kalmak kolay değil, ne kadar battaniye kullansan da yine soğuk. Sandalda ısıtma sistemi yok, soba koyamasın" diye konuştu.

Alaplı İlçesinde tekne imalatı yapan Timur Arslan, "Mustafa dayının bu kulübede kışın, ıslanmadan burada yaşamasını istiyoruz. Yardım etmek isteyen arkadaşlar destek olabilirler. Mustafa dayının lakabı,"yalan Dünya" olmasının sebebi bu dünya boş gerçekten, daha önceden büyük tekneleri vardı. Başına olumsuz olaylar geldiği için tüm mal varlığını kaybetti. Şimdi küçük bir teknesi var içinde uzun yıllar balık tuttu ve içinde kaldı, bizde şimdi burada kalabilmek için kulübe verdik" diye konuştu.