GAZİANTEP'te yaşayan Suriye uyruklu Yaser Aljader (43), 6 yılda 3 kez böbrek nakli oldu. Daha önce kuzeni ve eşinden alınan böbrekler ile sağlığına kavuşamayan Aljader, 5 gün önce oğlu Muhammed Aljader'den aldığı böbrekle hayata tutundu.

Ticaretle uğraşan 3 çocuk babası Yaser Aljader, 7 yıl önce böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmeye başladı. Yaklaşık 1 yıl diyalize giren Aljader'e doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. 2015 yılında ismi öğrenilemeyen kuzeni, Aljader'e böbreğini vermek için gönüllü oldu. Yapılan tetkikler sonucu, dokular uyuşunca kuzeninden alınan böbrek, Aljader'e nakledildi. Ancak Yaser Aljader'in hastalığı 2018 yılında yeniden nüksetti. Bu kez de eşinden alınan böbrek, Antalya'da bir hastanede yapılan operasyonla, Aljader'e nakledildi. Sağlığına kavuşup, işinin başına dönen Yaser Aljader, bir süre sonra yeniden rahatsızlandı. Yapılan muayenesinden Aljader'e nakledilen böbrekte taş tespit edildi. Bunun üzerine doktorlar, yeniden böbrek nakline karar verdi. 20 yaşındaki oğlu Muhammed, babasına böbreğini vermek için gönüllü oldu. Tahlillerde dokuların uyumlu olduğu tespit edildi. 5 gün önce, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde 3'üncü kez ameliyat masasına yatan Yaser Aljader, Doç. Dr. Yücel Yüksel ve ekibi tarafından yapılan operasyonla yeni böbreğine kavuştu.