6 yaşındaki çocuk cep telefonu kavgasında ağabeyini odunla kafasından yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

6 yaşındaki çocuk cep telefonu kavgasında ağabeyini odunla kafasından yaraladı

08.02.2021 13:32 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:37
6 yaşındaki çocuk cep telefonu kavgasında ağabeyini odunla kafasından yaraladı

SAMSUN'da iki kardeş arasında cep telefonu yüzünden çıkan kavgada 6 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki ağabeyinin kafasına tahta ile vurarak hastanelik etti.

SAMSUN'da iki kardeş arasında cep telefonu yüzünden çıkan kavgada 6 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki ağabeyinin kafasına tahta ile vurarak hastanelik etti. Yaralanan ağabey, tedavisinin ardından taburcu edildi. 

Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Nilüfer Sokak'ta dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre evlerinde oyun oynayan Irak uyruklu kardeşler arasında cep telefonu yüzünden kavga çıktı. 6 yaşındaki J.Z.J.A.H adlı çocuk ağabeyi 13 yaşındaki A.Z.J.A.H.'nin elinden telefonu almak istedi. J.Z.J.A.H  telefonu vermeyen ağabeyine eline aldığı tahta parçası ile kafasına vurarak yaraladı. Yaralanan çocuk komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Evlerinde oyun oynarken aralarında kavga çıktığını ve yaralandığını söyleyen A.Z.J.A.H., "Oyun oynuyorduk. Sırayla telefonu veriyorduk. Ben oynarken elindeki sopayla kardeşim gelip kafama vurdu. Sonra kafamda kanama oldu. Komşularımıza söyledik onlarda ambulans çağırdılar hastaneye gittik" dedi.

6 yaşındaki çocuk cep telefonu kavgasında ağabeyini odunla kafasından yaraladı
6 yaşındaki çocuk cep telefonu kavgasında ağabeyini odunla kafasından yaraladı
6 yaşındaki çocuk cep telefonu kavgasında ağabeyini odunla kafasından yaraladı
6 yaşındaki çocuk cep telefonu kavgasında ağabeyini odunla kafasından yaraladı
6 yaşındaki çocuk cep telefonu kavgasında ağabeyini odunla kafasından yaraladı
6 yaşındaki çocuk cep telefonu kavgasında ağabeyini odunla kafasından yaraladı
6 yaşındaki çocuk cep telefonu kavgasında ağabeyini odunla kafasından yaraladı
6 yaşındaki çocuk cep telefonu kavgasında ağabeyini odunla kafasından yaraladı
6 yaşındaki çocuk cep telefonu kavgasında ağabeyini odunla kafasından yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Deniz Türüç Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Cuma İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 6 yaşındaki çocuk cep telefonu kavgasında ağabeyini odunla kafasından yaraladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 13:43:08. #1.14#
title