6 muhalefet liderinin bir araya gelmesi Ekrem İmamoğlu'nu mest etti! Peş peşe 3 mesaj yazdı
Haberler.com, Emre İliksiz - Politika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin temsilcilerinin bir araya gelmesini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sevinçle karşıladı. Peş peşe sosyal medyadan 3 mesaj paylaşan İmamoğlu, "Demokrasi tarihine geçecek bu fotoğraftan büyük mutluluk duydum. Bu masa ülkemizin temel meselelerinin çözümü için kuruldu" dedi. Öte yandan İmamoğlu, sürecin mimarı olarak Kılıçdaroğlu ve Akşener'e teşekkür etti.
Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları için Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin temsilcileri bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA partisi lideri Ali Babacan'ın bir araya geldiği toplantı öncesi toplu şekilde poz verildi.