6 muhalefet liderinin bir araya gelmesi Ekrem İmamoğlu'nu mest etti! Peş peşe 3 mesaj yazdı

Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları için Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin temsilcileri bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA partisi lideri Ali Babacan'ın bir araya geldiği toplantı öncesi toplu şekilde poz verildi.