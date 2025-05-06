6 MAYIS NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? Bugün ne günü?

6 Mayıs tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 6 Mayıs'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 6 Mayıs tarihinde neler oldu? 6 Mayıs dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 6 Mayıs tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

6 MAYIS NE GÜNÜ?

Hıdrellez Bayramı, Türk dünyasında ve Orta Doğu'da binlerce yıldır kutlanan, baharın ve bereketin gelişini simgeleyen geleneksel bir bayramdır. Türkiye'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde coşku ile kutlanır. Bu özel gün, Hz. Hızır ile İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilir. Hızır ve İlyas'ın insanlara sağlık, bolluk ve şans getireceğine inanılır.

6 MAYIS NE GÜNÜ

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1536 - İngiltere Kralı VIII. Henry, ülkedeki bütün kiliselerde İngilizce İncillerin bulundurulmasını emretti.

1877 - Sioux Kızılderililerinin şefi Crazy Horse (Çılgın At), ABD birliklerine Nebraska'da teslim oldu.

1889 - Eyfel Kulesi ziyaretçilere açıldı.

1889 - Osmanlı Devleti'nin de katıldığı, Uluslararası Paris Fuarı başladı.

1927 - İstanbul Radyosu ilk yayınına, Sirkeci'deki Büyük Postane binasının bodrum katında başladı.

1930 - Hakkâri'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde, 2514 kişi öldü.

1936 - Ankara'da Türkiye'nin ilk konservatuvarı olan Ankara Devlet Konservatuvarı kuruldu.

Tarihte bugün ne oldu

1937 - Dünyanın en büyük zeplini olan Hindenburg, havalandıktan kısa süre sonra alev aldı ve yanarak yere çakıldı. 36 kişinin öldüğü kazadan sonra bu taşımacılık yönteminden vazgeçildi.

1939 - Akşam Gazetesi, görüşmeleri süren Türk- İngiliz Antlaşması hakkında yayımlanan bir yazı sebebiyle kapatıldı.

1939 - New York Dünya Sergisi'ndeki Türk kulübü törenle açıldı.

1939 - Ekrem König olayıyla ilişkisi sebebiyle Dışişleri Bakanlığı evrak kayıt memuru Ruhi Bozcalı 3 ay hapse mahkûm edildi.

1940 - John Steinbeck, The Grapes of Wrath (Gazap Üzümleri) adlı romanıyla Pulitzer Ödülü aldı.

1972 - Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde idam edildi.

1976 - Kuzeydoğu İtalya'nın Friuli bölgesinde meydana gelen depremde 989 kişi öldü.

1983 - Batı Almanya'da Stern dergisinin bulduğu Adolf Hitler'in günlüklerinin sahte oldukları ortaya çıktı.

1988 - Norveç'te bir yolcu uçağı düştü: 36 kişi öldü.

1994 - Manş Denizi'nin altından İngiltere ile Fransa'yı denizden birbirine bağlayan Manş Tüneli açıldı.

1996 - Eski CIA Başkanı William Colby'nin cesedi, güney Maryland'da bir nehirde bulundu.

Bugün ne günü

1996 - Anayol Hükümeti Adalet Bakanı Mehmet Ağar, cezaevleri genelgesi yayımladı. "Mayıs Genelgesi" adıyla anılan düzenleme, cezaevlerinde tepkiyle karşılandı. Siyasi tutuklu ve hükümlüler, 20 Mayıs'ta açlık grevine başladı. 12 kişi öldü. 27 Temmuz'da anlaşmaya varıldı.

2001 - Suriye'ye yaptığı bir gezi sırasında bir camiyi ziyaret eden Papa II. Jan Pol, bir camiye ayak basan ilk Papa oldu.

2002 - Jean-Pierre Raffarin, Fransa Başbakanı seçildi.

2002 - Hollandalı politikacı Pim Fortuyn, bir suikast girişimi sonucu öldürüldü.

2004 - Dünyada en çok izlenen 4 televizyon dizisinden biri olan Friends bitti. Son bölümünü ABD'de 2 milyon kişi izledi.

2019 - YSK (Yüksek Seçim Kurulu), AK Parti'nin olağanüstü itirazını değerlendirerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline karar verdi. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi. Yenilenecek seçim tarihi olarak 23 Haziran 2019 belirlendi.

2023 - III. Charles ve Camilla'nın taç giyme töreni, Westminster Abbey'de gerçekleşti. Törene 203 farklı ülkeden 2.200'den fazla kişi katıldı.