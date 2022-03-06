6 Mart 2022 İbo Show konukları kimler? Bu akşam İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Show fragman izle!

9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara gelen İbo Show'a her hafta birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Her hafta Pazar akşamları yayınlanan program bu hafta da yeni bölümü ile saat 20:00'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, 6 Mart 2022 İbo Show konukları kimler? Bu akşam İbo Show'da kimler var? Bu akşam İbo Show'da hangi konuklar var? 6 Mart 2022 İbo Show konukları kimler? İbo Show fragman izle! İşte detaylar haberimizde...

6 MART 2022 İBO SHOW KONUKLARI KİM?



İbo Show konukları yayınlanan tanıtım ile açıklandı. Star TV yayın akışına göre 20:00'de başlayacak olan İbo Show konukları arasında Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Ömer Danış, Zeliha Kendirci ve Şahin Kendirci yer alıyor. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu program cumartesi akşamı ekrana gelecek.

İBO SHOW KONUKLARI 6 MART 2022

Cengiz Kurtoğlu

Kibariye

Ömer Danış

Zeliha Kendirci

Şahin Kendirci

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