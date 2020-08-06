6 aylık evli damat kayınpederini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

6 aylık evli damat kayınpederini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı

TOKAT'ta 6 aylık evli olan Bilgin Babur (22), tartışma sonucu babasının evine giden eşi Edanur Babur'u almak için gittiği kayınpederinde dehşet yarattı.

06.08.2020 03:15 | Son Güncelleme: 06.08.2020 03:26

TOKAT'ta 6 aylık evli olan Bilgin Babur (22), tartışma sonucu babasının evine giden eşi Edanur Babur'u almak için gittiği kayınpederinde dehşet yarattı. Tartıştığı kayınpederi İbrahim Batarya'yı (47) tabancayla vurarak öldüren genç damat, kayınvalidesi Gülşen Batarya'yı (42) ise yaraladı.

Olay, gece saatlerinde kent merkezi 600 Evler Mahallesi İmamlık Caddesinde meydana geldi. Bilgin Babur, eşi Edanur Babur ile 6 ay önce severek evlendi. İki arasında bir kaç gün önce yaşanan tartışma üzerine Edanur Babur, babasının evine döndü. Bilgin Batur, iddiaya göre bugün gece saatlerinde eşini almak amacıyla kayınpederi İbrahim Batarya'nın evine gitti. Eşi ile evin önünde konuşurken, kayınpederi İbrahim Batarya ve kayınvalidesi Gülşen Batarya yanlarına geldi. Genç evliler arasında süren konuşma, Batarya çiftinin de katılmasıyla sözlü tartışmaya döndü. Bu sırada Bilgin Babur, üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile kayınpederi İbrahim ve kayınvalidesi Gülşen Batarya'ya 6 el ateş etti. Kurşunların ikisi Gülşen Batarya'ya, 4'ü ise İbrahim Batarya'ya isabet etti.

Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından İbrahim Batarya'yı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, eşi Gülşen Batarya'yı ise Tokat Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak İbrahim Batarya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gülşen Batarya'nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kayınpederinin evinin önünde dehşet yaratan damat Bilgin Babur ise olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 aylık evli damat kayınpederini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Magazin
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı Dünya
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi Güncel
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti Sağlık
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu Dünya
Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Ekonomi
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek
Maaşında indirime giden Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon da Fenerbahçe forması giyecek
Fenerbahçe, mecbur kalmadıkça Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamayacak
Fenerbahçe, mecbur kalmadıkça Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme imzalamayacak
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Şiddete uğrayan kadın 'pizza siparişi' bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı
Şiddete uğrayan kadın "pizza siparişi" bahanesiyle polisi arayarak kendini kurtardı
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Mucize kurtuluş! Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
Fatih Terim'e 'Futbolun mafyası sen misin?' diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti
Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Dünyaca ünlü model Kate Moss, bikinili görüntülenmekten kurtulamadı
Dünyaca ünlü model Kate Moss, bikinili görüntülenmekten kurtulamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Acun Ilıcalı İzzet Yıldızhan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Emre Belözoğlu Servet Yardımcı İrfan Can Kahveci
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: 6 aylık evli damat kayınpederini öldürdü, kayınvalidesini yaraladı - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 03:47:13. #1.14#
title