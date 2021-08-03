57 yıllık atıl okul, sosyal tesise dönüştürüldü

57 yıllık atıl okul, sosyal tesise dönüştürüldü Okulun önceki ve sonraki hali görenleri şaşırttı Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde zamanla yıpranarak kullanılamaz hale gelen 57 yıllık ilkokul, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce sosyal tesise dönüştürülerek, vatandaşların hizmetine sunuldu.

57 yıllık atıl okul, sosyal tesise dönüştürüldü

Okulun önceki ve sonraki hali görenleri şaşırttı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde zamanla yıpranarak kullanılamaz hale gelen 57 yıllık ilkokul, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce sosyal tesise dönüştürülerek, vatandaşların hizmetine sunuldu. Okulun yeni halini gören ilk mezunları ise duygu dolu anlar yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Kandıra ilçesi Seyitaliler Mahallesi'nde atıl durumda bulunan eski okul binası yenilenerek, sosyal tesis olarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Seyitaliler Mahallesi'ne yaptığı ziyarette, vatandaşların talebi üzerine, 1964'de yapılan ve eğitime başlayan, uzun yıllar atıl vaziyette duran ilkokulun çok amaçlı sosyal tesise dönüştürülmesi talimatını vermişti. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince, tamamen yenilenerek güzel bir görünüme kavuşturulan binanın tüm malzeme ve işçiliği, Büyükşehir tarafından karşılandı. 125 metrekare kapalı alanda kurulan ve açık alanı da bulunan Seyitaliler Köy Konağı'nda çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenebilecek. Kadınlar çeşitli kurs ve toplantıları düzenleyebilecek, gençler her türlü etkinliklerde bulunabilecek. Ayrıca, çeşitli cemiyetler, nişan ve düğün gibi etkinlikler de yapılabilecek.

Büyükakın tesisi ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, beraberinde AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanlarıyla, yapımı tamamlanan tesiste incelemelerde bulundu. Seyitaliler Mahallesi Muhtarı Özkan Akıncı ve vatandaşlarla da bir araya gelen Büyükakın, eski ve atıl durumdaki eski okulu tamamen yenileyerek, mahalleye herkesin yararlanabileceği güzel bir tesis kazandırdıklarını söyledi. Kırsal mahallelerdeki sorunları çözüme kavuşturduklarını aktaran Büyükakın, muhtarların ve vatandaşların taleplerini imkanlar çerçevesinde yerine getirdiklerini kaydetti.

İlk mezunları duygulandı

Büyükakın ile okulun ilk mezunları arasında geçen sohbette duygulu anlar yaşandı. Eski okulun 1969 mezunlarından 67 yaşındaki Salim Akıncı, okula çamurlu yollardan yürüyerek gittiğini, çok anılarının olduğunu söyledi. Okulun zamanla yıprandığı ve viraneye dönüştüğünü anlatan Akındı, "Okulu böyle yenilenmiş görünce çok duygulandım, çok sevindim. Geçmişte öğrenci olarak geldiğimiz bina şimdi mahalle halkına hizmet için kullanılacak. Tahir başkanımızdan Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Odunu, kömürü kendimiz getiriyorduk"

1972 mezunu olan 61 yaşındaki İsmail Birdane de her gün bir 1-2 kilometre yolu yürüyerek okula gittiklerini belirterek, "O zamanlar elektrik yoktu. Sınıfta soba yakılıyordu. Odunu kömürü kendimiz getiriyorduk. Su yok, pınardan kovalarla su taşıyorduk. Zor günlerdi. 1990'lı yıllarda ilköğretime dönüştürülünce, okul da kapandı. Okulun yeni halini görünce çok duygulandım. Zaten uzun zamandır gelmiyordum. Atıl vaziyetteydi. Çatısı çökmüş, camları pencereleri kırılmıştı. Şimdi çok güzel bir görünüme kavuşturuldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik