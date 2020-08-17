57 nerenin plaka kodu? 57 plakası nereye ait, hangi şehir? Sinop ilçe plaka harfleri
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57 nerenin plaka kodu? 57 plakası nereye ait, hangi şehir? Sinop ilçe plaka harfleri

Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 57 plakası nerenin, hangi ile ait?

57 nerenin plaka kodu? 57 plakası nereye ait, hangi şehir? Sinop ilçe plaka harfleri
17.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:08

Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 57 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 57 plakasının detaylarını aktaralım.

57 NERENİN PLAKA KODU?

57 plakası hangi şehre ait : Sinop

57 plakası Sinop iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 57 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Sinop şehrine ait demektir. Sinop'un plakası 57'dir. Peki Sinop ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

SİNOP İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF - GRUP KODLARI

Plaka kodu 57 olan Sinop'un ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Sinop'un hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 57 Sinop plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Sinop Merkez ilçesi plaka harfleri :

57 AC 001 - 57 AS 999

57 AT 441 - 57 AU 999

57 D 0001 - 57 D 2000

57 J 0001 - 57 J 2000

57 M 0001 - 57 M 2000

57 T 0001 - 57 T 2000

57 D 0001 - 57 D 1999

57 KA 001 - 57 KA 999

Gerze ilçesi plaka harfleri :

57 AT 001 - 57 AT 440

57 D 4001 - 57 D 5000

57 FA 001 - 57 FA 999

57 J 4001 - 57 J 5000

57 M 4001 - 57 M 5000

57 T 4001 - 57 T 5000

57 FA 001 - 57 FD 999

57 FE 001 - 57 FZ 999

Boyabat ilçesi plaka harfleri :

57 AY 001 - 57 AZ 999

57 D 3001 - 57 D 4000

57 DA 001 - 57 DL 999

57 J 3001 - 57 J 4000

57 M 3001 - 57 M 4000

57 T 3001 - 57 T 4000

57 DR 001 - 57 DR 999

57 DS 001 - 57 DS 999

57 S 3000 - 57 S 3999

Ayancık ilçesi plaka harfleri :

57 D 2001 - 57 D 3000

57 EA 001 - 57 ED 999

57 J 2001 - 57 J 3000

57 M 2100 - 57 M 3000

57 T 2001 - 57 T 3000

Türkeli ilçesi plaka harfleri :

57 HA 001 - 57 HZ 999

57 M 5001 - 57 M 6000

57 T 5001 - 57 T 6000

57 D 5000 - 57 D 6000

57 J 5000 - 57 J 6000

57 nerenin plaka kodu? 57 plakası nereye ait, hangi şehir? Sinop ilçe plaka harfleri

Sonuç itibariyle 57 plakası Sinop şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

SİNOP PLAKA KODU KAÇTIR?

Sinop ilimizin plaka kodu 57'dir. Yollarda gördüğümüz 57 plakalı arabalar Sinop şehrine ait demektir.

SİNOP TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Sinop telefon alan kodu 368'dir. Yani 0368 numarasıyla başlayan telefon kodları Sinop şehrine aittir.

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