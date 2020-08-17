57 nerenin plaka kodu? 57 plakası nereye ait, hangi şehir? Sinop ilçe plaka harfleri
Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 57 plakası nerenin, hangi ile ait?
Belli bir yere kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 57 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?
E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 57 plakasının detaylarını aktaralım.
57 NERENİN PLAKA KODU?
57 plakası hangi şehre ait : Sinop
57 plakası Sinop iline ait bir plaka kodudur. Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 57 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Sinop şehrine ait demektir. Sinop'un plakası 57'dir. Peki Sinop ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?
SİNOP İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF - GRUP KODLARI
Plaka kodu 57 olan Sinop'un ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Sinop'un hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 57 Sinop plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.
Sinop Merkez ilçesi plaka harfleri :
57 AC 001 - 57 AS 999
57 AT 441 - 57 AU 999
57 D 0001 - 57 D 2000
57 J 0001 - 57 J 2000
57 M 0001 - 57 M 2000
57 T 0001 - 57 T 2000
57 D 0001 - 57 D 1999
57 KA 001 - 57 KA 999
Gerze ilçesi plaka harfleri :
57 AT 001 - 57 AT 440
57 D 4001 - 57 D 5000
57 FA 001 - 57 FA 999
57 J 4001 - 57 J 5000
57 M 4001 - 57 M 5000
57 T 4001 - 57 T 5000
57 FA 001 - 57 FD 999
57 FE 001 - 57 FZ 999
Boyabat ilçesi plaka harfleri :
57 AY 001 - 57 AZ 999
57 D 3001 - 57 D 4000
57 DA 001 - 57 DL 999
57 J 3001 - 57 J 4000
57 M 3001 - 57 M 4000
57 T 3001 - 57 T 4000
57 DR 001 - 57 DR 999
57 DS 001 - 57 DS 999
57 S 3000 - 57 S 3999
Ayancık ilçesi plaka harfleri :
57 D 2001 - 57 D 3000
57 EA 001 - 57 ED 999
57 J 2001 - 57 J 3000
57 M 2100 - 57 M 3000
57 T 2001 - 57 T 3000
Türkeli ilçesi plaka harfleri :
57 HA 001 - 57 HZ 999
57 M 5001 - 57 M 6000
57 T 5001 - 57 T 6000
57 D 5000 - 57 D 6000
57 J 5000 - 57 J 6000
Sonuç itibariyle 57 plakası Sinop şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.
SİNOP PLAKA KODU KAÇTIR?
Sinop ilimizin plaka kodu 57'dir. Yollarda gördüğümüz 57 plakalı arabalar Sinop şehrine ait demektir.
SİNOP TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?
Sinop telefon alan kodu 368'dir. Yani 0368 numarasıyla başlayan telefon kodları Sinop şehrine aittir.