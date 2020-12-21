57 işçi yeniden işlerine kavuştu
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57 işçi yeniden işlerine kavuştu

21.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:15
57 işçi yeniden işlerine kavuştu

Ardahan İl Özel İdaresi personel A.Ş bünyesinde köy alt yapısı destekleme projesinde çalışan ve 4 Aralık'ta işten çıkarılan 57 işçi yeniden işlerine kavuştu.

Ardahan İl Özel İdaresi personel A.Ş bünyesinde köy alt yapısı destekleme projesinde çalışan ve 4 Aralık'ta işten çıkarılan 57 işçi yeniden işlerine kavuştu.

Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ve Yol-İş Sendikası Erzurum 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Karabulutlu'nun girişimleri netçisinde çıkartılan 57 işçi tekrardan işe başladı.

Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 57 işçinin çıkartılması konusu ile görüşerek tekrardan işçilerin pandemi bitene kadar çalışmalarına izin verildiğini ifade eden Yol-İş Sendikası Erzurum 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Karabulutlu, kendilerinin ve Yol İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağarın bu konun takipçisi olacaklarını söyledi.

Karabulutlu, "Bilindiği üzere Ardahan İl Özel İdaresi personel A.Ş bünyesinde köy alt yapısı destekleme projesinde çalışan 57 işçi 4 Aralık tarihinde işe çıkarılmıştı. Yol İş Sendikası Genel Başkanımız Ramazan Ağar İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile görüşerek tekrardan57 işçi kardeşimizin pandemi bitene kadar çalışmalarına izin verildi. Bu süreçte bu konuda destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu 'ya ve Yol İş Sendikası Genel Başkanımız Ramazan Ağar'a teşekkür ediyorum. Biz, içinde bulunduğumuz sendikal hareketin prensipleri doğrultusunda üyelerimizin var günlerinde de yanındayız, zor günlerinde de yanındayız. Onlarla birlikte olmak bize ayrı bir mutluluk ve keyif veriyor. Aynı zamanda onlarla iç içe olmaktan güç alıyoruz. Çünkü sendikal faaliyetleri yürütürken, en büyük gücü ve desteği, üyelerimiz olan çalışanlardan alıyoruz. İşçi kardeşlerimizin bizlere vereceği yetki ve görevle, çalışmalarımıza ve mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi - ERZURUM

57 işçi yeniden işlerine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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