56 Yıllık 'Silivri Yoğurt Festivali'nden Termik Santrale Gönderme

SİLİVRİ'de bu yıl 56'ncısı düzenlenen 'Yoğurt Festivali' dans grupları ve ekiplerin kostüm ve şarkılarıyla renkli görüntüleri ile başlarken, katılımcılara binlerce kase yoğurt ikram edildi. Belediye Başkanı Özcan Işıklar, İstanbul'un 5'te 1 arazisine sahip olduğunu belirttiği Silivri'de yapılmak istenen termik santral ile bölgenin katledilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.



Silivri yoğurdunu tanıtma, ilçede ekonomik ve sosyal canlılık oluşturma amacıyla düzenlenen geleneksel festivalin açılışı dün akşam renkli kotrej yürüyüşü ile başladı. Traktörler tarımsal ürünlerle donalıtarak süslenirken, gösteri ve müzik grupları ilçede kortej yürüyüşüne katıldı. Akşam düzenlenen konserde konuşan Belediye Başkanı Özcan Işıklar, yoğurdun tanıtımı dışında bir sektör oluşturmayı, üretimi desteklemeyi, Silivri'deki hoşgörü ve barış ortamını yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Işıklar yoğurdun yanı sıra düzenlenen etkinliklerde karpuz, domates, kavun ve bamya- tarıma dayalı ürünler bulunduğunu anlatırken, şöyle dedi:



ERMİK SANTRAL GİRİŞİMLERİNE GÖNDERME



Silivri 430 kilometrekare tarım arazisiyle bir tarım ilçesi. İstanbul'un 5'te 1'i yüzölçümünü kaplayan Silivri, demografik yapısına, renkliliğine ve çeşitliliğine rağmen İstanbul'un en huzurlu ilçesi. Bizi dışarıdan bölmeye, parçalamaya, bu ülkenin huzuruna çomak sokmaya çalışanlara 'Biz sizden korkmuyoruz, meydanlardayız' diyeceğiz. Birlikte yaşamak en büyük meydan okumaktır. Sokağa çıkacağız, geleneğimizi göreneğimizi, bizi var eden değerleri yaşatacağız. İşte festival bu demek. Festivallerle üretim gücümüzü, Allah vergisi toprak zenginliğini o beton yığınlarından uzak tutacağız. Ne termik santralle burasını katletmeyi, ne beton yığınıyla yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Böyle meydanları dolduracağız, bu meydanlar bize lazım. Bu millet tüm zorlukları aşacak güçte. Elinde sonunda bu ülkenin her sokağında, her köşesinde elini kolunu sallayarak gezecek adalet, özgürlük, barış ve huzur. Bu ilçenin de sokaklarında kardeşlik duygusunu sonsuza kadar sürdüreceğiz" dedi.



HAKAN ALTUN: ÇARŞI, TERMİK SANTRALE KARŞI



Festival nedeniyle Hakan Altun konser verirken, Belediye Başkanı Işıklar'ın termik santral ile ilgili konuşmasına gönderme yaptı. Koyu Beşiktaş taraftarı olarak tanınan Altun; "Çarşı termik santrale karşı" diyerek, termik santral yapımına o da sahnede tepkisini gösterdi. Altun konserinde 'Teklif ediyorum, benimle evlenir misin?' şarkısını söylerken, Silivrili iki ayrı çifte romantik anlar yaşattı. Meltem Yıldız ve Alper Özkan ile Deniz Topçu ve İsmail Bilgi çiftini sahneye davet eden Altun, şarkısını diz çökerek ayrı ayrı evlenme teklifi yapan ve 'Evet' yanıtı alan Alper ve İsmail ile birlikte şarkısını söyledi.



- İstanbul