56 Yaşındaki 3 Çocuk Annesinin Çalışma ve Okuma Azmi

SAMSUN'da işletme ön lisans mezunu ve sosyoloji bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Ayşe Gökçe Özkan (56), Milli Piyango bileti ve kazı kazan satarak ailesinin geçimine katkı sağlıyor. 3 çocuk annesi Özkan, "Boş durmayı hiç sevmiyorum. Ben eğitimin dünyayı geliştirip, güzelleştireceğine inanıyorum" dedi.

İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde yaşayan 1'i kız, 3 çocuk annesi Ayşe Gökçe Özkan, Milli Piyango İdaresi Samsun Şube Müdürlüğü'ne bağlı sattığı Milli Piyango biletleri ve kazı kazan kartlarıyla insanlara umut dağıtıyor. Eşi emekli olan Ayşe Gökçe Özkan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Ön Lisans Programı mezunu olduğunu, şimdi ise aynı üniversitenin sosyoloji bölümünde üçüncü sınıfta öğrenimini sürdürdüğünü söyledi. Boş durmayı hiç sevmediğini belirten Özkan, "Bu mesleğe başlamadan önce çamaşır sattım, promosyon ürünler pazarladım, anketörlük yaptım, el işi yapıp ürettiklerimi sattım, aşçılık yaptım, dersanelerde çalıştım ve daha birçok iş yaptım. Bir dönem ise işsiz kaldım, paraya çok sıkışmıştım; o dönem Milli Piyango biletleri satan bir arkadaşım benim de bilet satabileceğimi söyleyerek, mesleğe teşvik etti. Denemek istedim ve satışa başladım" diye konuştu.

'SATTIĞIM KADAR KAZANIYORUM'

Cumhuriyet Meydanı'nda 2 yıldır bilet sattığını söyleyen Ayşe Gökçe Özkan, "Milli Piyango'dan alarak satışını yaptığım biletler ve kazı kazanlar üzerinden prim alıyorum. Kazı kazan paketlerinden günde bir tane bitirdiğimde 84 lira kazanıyorum, ancak bitiremezsem ikinci güne yayılıyor. Milli Piyango biletleri ise normal dönemlerde az satılıyor, günde 3-5 tane alan oluyor. Milli Piyango biletlerinden sattığım bilet başına 50 kuruş kazanıyorum. Mutluyum, kendi işimi yapıyorum. Sattığım kadar kazanıyorum" dedi.

120 BİN LİRA KAZANDIRDI

Kendisinden piyango bileti alanların kazandığı ikramiyelerden de söz eden Özkan, "2017 yılında bir yolcu servis aracından bir bey beni çağırdı ve kazı kazan istedi. Kazdığında çıkan rakamı gördüm, 100 bin liraydı. Ancak kazandığını anladığı anda bileti cebine koydu, hiçbir şey demeden hemen gitti. Yine o dönemde meydan bölgesinde bir bey daha kazı kazan istedi ve kazıdı; yanındaki arkadaşına, 20 bin lira gibi bir rakamdan söz etti, bana göstermediler ve onlar da hemen gitti. Bunların haricinde 2 yıldır büyük bir rakam kazandırmadım" diye konuştu.

'EĞİTİMİN DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEĞİNE İNANIYORUM'

Hem kendi eğitime hem de çocuklarının eğitimine çok önem verdiğini vurgulayan Ayşe Gökçe Özkan, "Çalışırken bile halen üniversite okuyorum. Büyük oğlum iki üniversite, küçük oğlum bir üniversite bitirdi şimdi de jeoloji mühendisliği okuyor, kızım ise inşaat teknikeri ve bir üniversite daha okuyor. Çocuklarım da benden ilham alıyorlar. Bu hoşuma gidiyor. Hatta, dışarıda tanıdıklarıma veya yeni tanıştığım insanlara sosyolojiyi tavsiye ediyorum. Ben eğitimin dünyayı geliştirip, güzelleştireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

- Samsun