56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler
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56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler

01.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:02

Kocaeli'de 3 bin 500 metre kareden fazla alana sahip bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından, 1,5 saat süren müdahale ile söndürüldü. Binlerce civcivin telef olduğu çiftlikte, itfaiye eri ağzı ile hava vererek civcivleri hayata döndürmeye çalıştı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemil Kara isimli vatandaşa ait 3 bin 500 metrekareden daha fazla alana sahip tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm çiftliği sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ALEVLER 1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler

BİNLERCE CİVCİV TELEF OLDU

Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, binlerce civciv telef oldu. Yangının sebebini bilmediklerini söyleyen çiftlik sahibi Cemil Kara, 1 gün önce 56 bin tane civciv aldıklarını söyledi.

56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler

CİVCİVİ HAYATA DÖNDÜREBİLMEK İÇİN AĞZIYLA HAVA VERDİ

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, daha sonra içeride bulunan 56 bin civcivi kurtarmak için çiftliğe girdi. Ekipler, çiftlikte bulunan onlarca civcivi varil, leğen ve kovalarla dışarı çıkarttı. Bir itfaiye eri ise telef olan civcivleri hayata döndürebilmek için dakikalarca ağzı ile hava verdi.

56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler

TELEF OLAN HAYVAN SAYISI İNCELEMEDEN SONRA BELLİ OLACAK

Yanan çiftlik havadan görüntülenirken, itfaiye erleri çiftlikteki soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatılacak. Telef olan hayvan sayısının ise yapılacak olan incelemelerin ardından belirleneceği belirtildi.

56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler
56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler
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