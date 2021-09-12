55'lik Yıldız Tilbe ev halini paylaştı! Takipçileri böyle bir şey görmeyi beklemiyordu - Haberler Magazin
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55'lik Yıldız Tilbe ev halini paylaştı! Takipçileri böyle bir şey görmeyi beklemiyordu

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Siyah büstiyeriyle poz veren 55 yaşındaki şarkıcı, karın kaslarıyla hayran bıraktı.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe çılgın dansları, ilginç giyim tarzı, dikkat çeken sosyal medya paylaşımları ile farkını ortaya koyuyor.

EV HALİNİ PAYLAŞTI

Renkli kişiliğiyle tanınan 55 yaşındaki şarkıcı, bu kez Instagram hesabı üzerinden ev halini paylaşarak adından söz ettirdi.

55'lik Yıldız Tilbe siyah büstiyerle şov yaptı! Takipçileri böyle bir şey beklemiyordu

KARIN KASLARIYLA ŞOV YAPTI

Siyah büstiyeri ile poz veren Tilbe'nin ev haline beğeni yağdı. Çoğu takipçi şarkıcının karın kaslarını anında fark etti. Birkaç kullanıcı ise "Ev tarzı sahne tarzından daha iyi" yorumunu yaptı.

55'lik Yıldız Tilbe siyah büstiyerle şov yaptı! Takipçileri böyle bir şey beklemiyordu

55'lik Yıldız Tilbe siyah büstiyerle şov yaptı! Takipçileri böyle bir şey beklemiyordu

55'lik Yıldız Tilbe ev halini paylaştı! Takipçileri böyle bir şey görmeyi beklemiyordu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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Haber: 55'lik Yıldız Tilbe ev halini paylaştı! Takipçileri böyle bir şey görmeyi beklemiyordu - Haberler Magazin
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