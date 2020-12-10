53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı
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53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı

10.12.2020 15:04 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:53
53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı

Samsun'da bir başkasının yerine ehliyet sınavına giren 19 yaşındaki genç, biyometrik fotoğraf engeline takılarak yakalandı. Söz konusu gencin, daha önce 52 kez aynı suçtan yakalandığı ve bu işi para karşılığı yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'daki 19 Mayıs Lisesi'nde dün yapılan ehliyet için motorlu taşıt sınavına giren 19 yaşındaki M.Ö.'nün biyometrik yüz algılama ve tanıması yapıldığı sırada fotoğrafı ile yüzde 52 uyumlu çıkınca sınav görevlisi şüphelenerek durumu polise bildirdi.

52 KERE YAKALANMIŞ

Gözaltına alınan M.Ö.'nün başkasının yerine sınava girdiği ortaya çıktı. Diyarbakır'dan sınava girmek için uçakla Samsun'a geldiği ve akşam da yine uçakla geri dönmek için bilet aldığı tespit edilen M.Ö.'nün Türkiye'nin dört bir yanında başkaları için ehliyet sınavına girdiği ve daha önce de sınava girerken 52 defa yakalanarak gözaltına alındığı ileri sürüldü.

53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına giren genç, biyometrik fotoğraf sayesinde yakalandı

PARA KARŞILIĞI YAPIYOR

Para karşılığı sınava girdiğinde 53. kez yakalanan M.Ö., Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan M.Ö. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.Ö. 53. kez başkasının yerine sınava girerken yakalandığı itiraf ederek, Türkiye'nin dört bir yanında sınava girdiğini ve hakkında çok sayıda dava açıldığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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