51. Ormana Üzüm Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, 51. Ormana Üzüm Festivali'nde İHA'ya konuştu. Aydın, Ormana'nın ne kadar tarihi bir yer olduğunu, bu festivalin 51. kez düzenlenmesinden anlanabileceğini ifade etti.

Antalya'nın İbradı İlçesi'ne bağlı Ormana Köyü'nde 51. kez düzenlenen üzüm festivaline katılan Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Bu yörenin insanı olduğunu belirterek sözlerine başlayan Aydın, "Buralar bizim memleketimiz. İyi ve kötü günlerinde buranın insanıyla birlikteyiz. Ormana çok tarihi bir yer. Burada 51. Kez üzüm festivali düzenleniyor. Bazı turizm ilçelerinde bile böyle 51 yıllık bir gelenek yok. O nedenle burası çok önemli bir yer. Burada güzel insanlar yetişti. Ülkemize çok önemli katkıları olan insanlar yetişti. Turizm bakanımız da Ormana'lı. Burası bir kültür ve turizm merkezi. Alternatif turizm için çok önemli bir yer. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu yörenin insanını turizmin başına getirdi. Turizmde inşallah ataklar yapacağız. 2016'da Antalya turizmi çok kötü geçmişti. 2015'te Rus uçağının düşürülmesi ve peşinden yaşanan hain darbe girişimini nedeniyle turizm çok kötü geçmişti. 2017'de toparlandık, 10 milyonun üzerinde turist gelmişti. Bu sene hedef 14 milyondu, şu anda 8 buçuk milyonu aştı. Manavgat'ın nüfusu 226 bin, günlük ağıladığı turist sayısı 250 bin kişi. Antalya, Türkiye'deki turist sayısının 3'te 1'ini ağırlıyor. Şu anda 40 milyon turist hedefimiz var ve böyle olduğu takdirde 30 milyar Dolar'ın üzerinde bir gelir girecek ülkemize. Türkiye çok güvenli bir yer. Kim ne derse desin. Komşuların durumu belli eme Türkiye çok güvenli ve yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye çok güçlü olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekillerinin halkın içinde olmasını istediğini sözlerine ekleyen İbrahim Aydın, "Biz millet varsa, iktidar olarak varız. Şu anda tüm dünya tarafından üzerimize çullanılmasına rağmen dimdik ayaktayız. Milletine güvenen bir lider ve liderine güvenen bir millet var. 15 Temmuz'da sokağa çık diyen liderine güvenen, yeri geldiğinde cebindeki Dolar'ları bozduran bir milletimiz var. Bir hocam vardı, her zaman "Yol kenarında bağı olanla, güzel yari olanın başı dertten kurtulmaz" derdi. Bizim yarimiz Anadolu ve yolun tam ortasındayız. Burada güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Allah'ın izniyle bu güçlü ülke olacak. Türkiye güçlü olduğu zaman yalnızca Ormana, Antalya faydalanmayacak, tüm Türkiye ve tüm insanlık faydalanacak" dedi.

"5 bin 100 metre tünel yapılıyor"

Bölgeye çok önemli hizmetlerin yapıldığını aktaran İbrahim Aydın, "16 yıldır yapılan hizmetleri saymakla bitiremeyiz, yapacaklarımızı da saymakla bitiremeyiz. Ben buraya Akseki yol ayrımından 15 dakikada buraya geldim. Buradan da Beyşehir yolundan Konya'ya gideceğim. Türkiye'de İç Anadolu ve Akdeniz'i birbirine bağlayan en kısa yol, Gembos-Eynif ve Demirkapı Tüneli'nden açılan yoldur. Selçuklu zamanında da bu yol kullanıldı, Osmanlı döneminde de bu yollar kullanılmıştı. 5 bin 100 metre tünel yapılıyor. Ardından duble yol olacak. Yani Konya'dan çıkınca, 2 saatte Antalya'ya gideceksin. Ormana'dan 45 dakikada denize inebileceksin. Buranın ulaşımı çok kolay olacak. Yol bir medeniyettir. Diğer hizmetlerin de tamamı yapılacak. Yeter ki birlik beraberlik içinde olalım. Dediğim gibi liderine güvenen bir millet, milletine güvenen bir lider var" açıklamasını yaptı.

"Ne kadar çok turist, o kadar çok gelir demek"

Antalya'da turizmin çok daha ileriye taşınacağını sözlerine ekleyen Aydın, "Burada kayak merkezimiz var. Göktepe kayak merkezimiz yapılacak. Alternatif turizm denildiği zaman sadece sağlık turizmi akla gelmesin. Burada sedir ormanlarımız var. Daha biz sahildeki denizimizi kullanıyoruz. Henüz tarihimizi, kültürümüzü ve doğamızı kullanmadık. Sağlık turizmi de yapacağız. Ülkede 40 milyon turist 40 milyar Dolar gelir demek, 50 milyon turist 50 milyar Dolar gelir demek. Sayı arttıkça gelir de artıyor. Turizmi çok iyi bilen bir bakanımız var. Her sektörde olduğu gibi turizmde de önemli ataklar yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı. Aydın, daha sonra festival alanında yarışmaya girecek olan üzümleri tattı ve beraberindekilerle birlikte fotoğraf çektirdi. - ANTALYA