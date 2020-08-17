51 nerenin plaka kodudur? 51 plakası hangi ile ait? Niğde ilçe plaka harfleri nelerdir?
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51 nerenin plaka kodudur? 51 plakası hangi ile ait? Niğde ilçe plaka harfleri nelerdir?

Türkiye'de yer alan tüm şehirlerin kendilerine ait plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında plakalarda gözükür. Plaka kodları 68. plaka numarasına kadar alfabetik olarak devam eder. Peki 51 plakası nerenin, hangi ile ait tüm detayları sizlerle paylaşalım.

51 nerenin plaka kodudur? 51 plakası hangi ile ait? Niğde ilçe plaka harfleri nelerdir?
17.08.2020 12:20 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:23

Belli bir sayıya kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Peki 51 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

Ek olarak yolda giderken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ediliyorlar. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 51 plakasının detaylarını aktaralım.

51 NERENİN PLAKASI?

51 plakası hangi ile ait : Niğde

51 plakası Niğde iline ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm araçların arkasında veya önünde 51 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Niğde iline ait demektir. Niğde'nin plakası 51'dir. Bir önceki 50 plaka kodu Nevşehir iline aitken, bir sonraki 52 plaka kodu ise Ordu ilimize aittir. Peki Niğde ilçelerinin plaka harfleri nelerdir şimdi onlara göz atalım.

NİĞDE'NİN İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLERİ KODLARI

Plaka kodu 51 olan Niğde'nin ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Niğde'nin hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 51 Niğde plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Niğde Merkez ilçesi plaka harfleri :

51 AC 001 - 51 AZ 999

51 DA 001 - 51 DZ 999

51 EA 001 - 51 EZ 999

51 M 0001 - 51 M 2000

51 MA 001 - 51 MA 999

51 T 0001 - 51 T 2000

Bor ilçesi plaka harfleri :

51 KA 001 - 51 KZ 999

51 M 2001 - 51 M 3000

51 T 2001 - 51 T 3000

51 H 1001 - 51 H 2000

51 LA 001 - 51 LZ 999

Çiftlik ilçesi plaka harfleri :

51 JA - 51 JZ arasındakiler

51 nerenin plaka kodudur? 51 plakası hangi ile ait? Niğde ilçe plaka harfleri nelerdir?

Kısacası 51 plakası Niğde şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak ulaşabilirsiniz.

NİĞDE PLAKA KODU KAÇTIR?

Niğde ilimizin plaka kodu 51'dir. Yollarda gördüğümüz 51 plakalı arabalar Niğde şehrine ait demektir.

NİĞDE TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Niğde telefon alan kodu 388'dir. Yani 0388 numarasıyla başlayan telefon kodları Niğde şehrine aittir.

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