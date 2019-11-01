500 yıllık tarih bu sergide sergilenecek

01.11.2019 10:10

Engizisyon döneminde İspanya'dan kovulduktan sonra yaşamlarını 500 yılı aşkın süredir Osmanlı topraklarında sürdüren ve Türkiye'de ihracatçı kimliğinin oluşmasına büyük katkıları olan Türk Yahudilerinin, Osmanlı sınırları içindeki 500 yıllık yaşamları boyunca giydikleri kıyafetleri konu alan 'Osmanlı'da Yahudi Kıyafetleri' sergisi, 4 Kasım 2019 tarihinde İzmir'de Portekiz Sinagogu'nda açılacak.

İzmir Sefarad Kültür Mirası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Moris Saul, İzmir Musevi Cemaatinin 17. Yüzyıl başlarından bu yana Osmanlı Topraklarında yaşamını sürdürdüğünü, bu kadar uzun bir geçmişi olan Musevi Cemaati'nin zengin kültür varlıkları olduğunu dile getirdi.

Tarihi kültürün korunması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan Saul, "Kültürel değerlerimiz arasında tarihi sinagoglar ve dini eşyaların yanı sıra, sefarad şarkıları, sefarad mutfağı ve günümüze kadar kullanılmış fakat artık unutulmaya yüz tutan Orta çağ İspanyolcası 'Ladino' dili de bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu içerisine yaşayan Yahudilerin 1400-1900 yılları arasındaki dönem kıyafetlerini konu alan, küratörlüğünü Silvyo Ovadya'nın yaptığı sergide ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İzmir Sefarad Kültür Mirası Derneği olarak SEFARAD kültürünün yaşatılmasına ve kültürel mirasımızın korunmasına yönelik etkinlik ve proje çalışmalarımız sürecek" şeklinde konuştu.

Musevilerin İzmir'in ihracatçı kimliğine katkıları büyük

İzmir'de 500 yılı aşkın süredir yaşamlarını sürdüren Musevilerin, İzmir'in ihracatçı kimliğinin oluşmasına büyük katkıları olduğunu işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Musevilerin İzmir'in ticareti yanında, mutfağına, kültürüne de önemli katkıları olduğunu, "Osmanlı'da Yahudi Kıyafetleri" sergisinin New York ve İstanbul'dan sonra İzmir'de açılmasının çok isabetli bir karar olduğunu, Ege İhracatçı Birlikleri olarak projenin ortağı olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bugüne kadar sadece bazı özel koleksiyoncuların arşivlerinde bulunan görsel malzemeyi kamuoyuna sunmanın, gerek Osmanlı'daki çok kültürlülüğün gerekse Türkiye topraklarında yaşamlarını sürdüren Yahudi toplumunun tarihinin belgelendirilmesi açısından önemli bir işlevi yerine getireceğine dikkati çeken Eskinazi, "Bizans döneminden 19. yüzyıla kadar geçen sürede Yahudilerin giydiği kıyafetlerden 70'e yakın gravür, kartpostal ve fotoğraftan hareketle dönemin kullanılan renklerine uyarak, tezhip ve minyatür sanatçısı Ruhiefza Verdön, Olcay Çetinok ve Harika Yazıcı tarafından gerçekleştirilen illüstrasyonlardan oluşan sergiyi tüm İzmirlilerin ziyaret etmesini temenni ediyoruz" diye sözlerini noktaladı.

İzmir Sefarad Kültür Mirası Derneği, Ege İhracatçı Birlikleri ve 500. Yıl Vakfı işbirliğinde açılacak sergi 5-8 Kasım 2019 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: Bültenler