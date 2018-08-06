500 Yıllık Kaleiçi'nin 81 Metrekarelik Minyatürünü 4 Yılda Yaptı

İzmir'de Seferihisar ilçesinde, 500 yıllık tarihi olan Sığacık Kaleiçi'nin minyatürü bir usta tarafından sadece maket bıçağı kullanılarak 4 yılda yapıldı. 81 metrekarelik maket, Kaleiçi'nin tüm detaylarını kuş bakışı olarak gösteriyor.

1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Rodos Seferi'ne hazırlık amacıyla yapılan kalenin, minyatürü tamamlandı. 2014 yılında başlanan minyatür, Kaleiçi'nin tüm detaylarını kuş bakışı olarak incelemeye olanak sağlıyor. Sadece maket bıçağı kullanılarak yapılan minyatürde, 2.5 mm ithal gri mukavva, dekota ve ahşap kullanıldı; yol döşemeleri gerçek taştan yapıldı. Kale surları ve 284 konutu kapsayan Minyatür, 5 Ağustos Pazar günü ise düzenlenen törenle ziyaret açıldı. Açılışta konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, minyatürü yapan Nurettin Ataman'a teşekkür etti. Soyer, "Nurettin Ataman burada büyük bir Don Kişot'luk yaptı. Bu çapta, bu ölçekte Türkiye'de başka bir minyatür yok. Sığacık, bunu hak eden bir yer. Biz belediye olarak elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Kendisi 4 yıl boyunca çok ince bir emek koydu ortaya. Sonunda gelecek nesillere bırakacağımız çok hoş bir minyatür çıktı. Adeta uçaktan Sığacık'ı izliyor gibi hissediyorsunuz. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sığacık Kaleiçi, Türkiye turizmi için çok önemli bir yer. Yenileme çalışmamızın ardından çok sayıda ev pansiyonu hayata geçti. Sığacık Kaleiçi daha çok parlayacak bir yer. İçerisinde daha çok pansiyon, restoran, kafeler, dükkanlar olacak. Türkiye'nin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Maketi yapan Nurettin Ataman ise maketin yapılış aşamasını anlattı. Atama, "Bu maketin bir özelliği var. Hiç makine kullanılmadı, tamamen elle yapıldı. Türkiye'nin 81 metrekare olarak tek parça en büyük minyatürü oldu. Yaklaşık 4 yılda tamamladık. Projeleri hazırlamamız biraz uzun sürdü. Buraya gelenler Sığacık Kaleiçi'ni kuş bakışı olarak görecekler. Görsel anlamda ağaçları, çiçekleri ışıklarıyla Kaleiçi'nde gördükleri her şeyi görebilecekler. Sığacık Kalesi, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir kale. Tamamı 55 bin metrekare üzerine kurulmuş. Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yapılmış. Ziyaretçiler gezerken bir semtte geziyor gibi hissediyor; ama bu maket sayesinde Kaleiçinde olduklarını fark edecekler; çünkü Kaleiçi'nde gezerken bunun tamamını görmek mümkün değil. Bu tarihi zenginliğin böylelikle tamamını farkına varılacak" dedi. - İZMİR