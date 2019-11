50 ülke Türk mutfak sektörü için geliyor

07.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:59

Katılan Türk firması sayısının geçen seneye göre yüzde 50 arttığını ve kapasite dolduğu için yeni firma alamadıklarını belirten EVSİD Başkanı Burak Önder, 50 farklı ülkeden 81 alıcı firmanın etkinlik için İstanbul'a geleceklerini belirtti. Önder, sektörün 2019 ihracat hedefinin de 2.9 milyar dolar olduğunu kaydetti.

2014 yılından bu yana ihracatçı firmalar olarak hem iç pazardaki zorluklar hem de global rekabet koşulları ile mücadele ettiklerini ancak bunun yanında pazarlama faaliyetlerini artırarak sürekli büyüme trendini koruduklarını belirten Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, 2019 yılının bu açıdan oldukça yoğun geçtiğini söyledi.

REKOR KATILIM

Fas, İngiltere, Fildişi, Çekya ve Latin Amerika'da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini, Hong Kong'da önemli bir fuar organizasyonunu tamamladıklarını anlatan Önder, 20-23 Kasım tarihlerinde de sektör için önemli bir etkinlik olan Invitation Only etkinliğine ev sahipliği yapacaklarını kaydetti. Bir B2B etkinliği olan Invitation Only'nin tüm dünyadan alıcılarla Türk mutfak sektörünü İstanbul'da buluşturacağını ifade eden Önder, "Bu yıl Invitation Only her zamankinden daha güçlü. 2018 yılındaki organizasyonumuz çok başarılı geçmiş ve birçok firmamız farklı ülkelere ihracata başlamıştı. Bu başarı ağızdan ağıza yayıldı ve böylece Türk katılımcı sayımız 2018'e göre yüzde 50 artarak 58'e ulaştı. Salonumuzun kapasitesini doldurduğumuz için maalesef artık yeni başvuru da alamıyoruz. Diğer taraftan 50 farklı ülkeden 81 alıcı firma iş görüşmelerine katılmak için kayıt yaptırdı. Bu rakamlar ülkemizde düzenlenen fuarlarda bile görmediğimiz çeşitlilikte alıcıların etkinliğimize katılacağını gösteriyor." dedi.

Invitation Only konseptinin bu noktaya gelmesinde projeye inanan katılımcı firmalar ile Ticaret Bakanlığının desteklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Önder, "Sektörümüzün ihracatının gelişimi için Invitation Only projemizi çok önemsiyor ve 2020 yılında daha da büyütebilmek için Ticaret Bakanlığımız ile görüşmelerde bulunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

INVITATION ONLY ETKİNLİĞİ DÜNYAYA YAYILACAK

Kuruldukları günden bugüne oldukça fazla ülkede B2B iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini ve zaman içerisinde büyük tecrübe kazandıklarını anlatan Önder, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl Kolombiya'da gerçekleştirdiğimiz proje Ticaret Bakanlığımız tarafından en iyi uygulama örnekleri arasına seçildi. Tüm bunlar bizim gibi genç bir dernek için çok anlamlı ancak biz sürekli kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. 2020 yılında Invitation Only etkinliğini Avrupa, Latin Amerika ve Asya'ya taşımayı planlıyoruz. Ayrıca Güney Kore, Kanada, Kenya ve ABD pazarına yönelik de faaliyetler kurguladık. Invitation Only konsepti ile hedefülkelerdenziyadehedefbölgelerolarak faaliyetlerimizi planlamaya başladık. Örneğin Avrupa pazarı için Polonya merkezli bir çalışma ile sadece Polonya değil çevre 15 ülkeden alıcıları tek bir noktada toplamayı düşünüyoruz. Benzer uygulamayı Latin Amerika ve Asya'da da gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

ABD ve İngiltere gibi uzun vadeli stratejilere ihtiyaç duyduğumuz pazarlar için farklı düşüncelerimiz var. Bu pazarlar için sadece bir defalık organizasyonlardan ziyade fuar katılımları, alım heyetleri, iş görüşmeleri gibi farklı aktiviteleri ortak bir platformda gerçekleştirecek bir yapı üzerinde çalışıyoruz."

Tüm bunların yanında Türk firmalarının yurtdışında markalaşmasına yönelik yeni projeler geliştirdiklerini anlatan Önder, "Bu konuda Ticaret Bakanlığımızın çok yerinde destekleri mevcut ancak bir şekilde bugüne kadar sektörümüz bu desteklerden yeterince faydalanamamış. Şimdi özel sektör, bizler ve Ticaret Bakanlığımız ile birlikte neler yapabiliriz, nasıl birim ihracat değerimizi arttırabiliriz, buna çalışacağız. dedi.

2020 HEDEFİ 3.3 MİLYAR DOLAR

B2B'lerin faydasını artırma konusunda öncelikle hazırlıklara erken başlamanın önemli olduğuna işaret eden Önder, "Belirli bir pazarda gerçekleştirilen B2B organizasyonunu ikinci ve hatta üçüncü yıl devam ettirdiğinizde verimin çok daha arttığını gözlemledik. Bu nedenle her yıl farklı pazarlarda faaliyet gerçekleştirmek yerine belirli pazarlarda derinleşmeye de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektörün ihracat rakamları ile ilgili olarak da bilgi veren Önder, 2019'un bir toparlanma yılı olduğunu ve 2018 yılında 2.5 milyar dolar olan ihracatın 2019 sonu itibarıyla yüzde 15 artışla 2.9 milyar dolara çıkacağını söyledi. Önder, 2020 yılı için ihracat hedefini de 3.3 milyar dolar olarak belirlediklerini kaydetti.

