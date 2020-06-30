50 haneli köy 200 bin ziyaretçi ağırlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

50 haneli köy 200 bin ziyaretçi ağırlıyor

Çanakkale'de taş evlerle çevrili 50 haneli tarihi köy yılda 200 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

50 haneli köy 200 bin ziyaretçi ağırlıyor
30.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:50

Çanakkale'de taş evlerle çevrili 50 haneli tarihi köy yılda 200 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü, taş evleri ve tabii güzellikleriyle her yıl yerli ve yabancı 200 bin turisti ağırlıyor. Doğu Romalı askerlerin 800 yıl önce kurduğu bilinen ve yıllarca Rumların yaşadığı köye mübadeleden sonra Türk aileler yerleşti. Köydeki evlerin hepsi taş evlerden oluşurken, köy Kaz dağlarının eteklerinde bulunuyor. Havası ve doğası ziyaretçileri köye hayran bırakıyor. Buraya gelen ziyaretçiler köyün sokaklarında saatlerce vakit geçiriyor. Köyde az da olsa bulunan otel ve kafeler gelen kalabalık turistlere hizmet vermekte güçlük çekiyor. İstanbul ve çevre vilayetlerden gelip köyde ev alan çok sayıda kişi bulunuyor. Köyde ev fiyatları hayli yüksek. 3 yıl evvel bir taş ev 1 milyon 500 bin liraya satıldı. Şöhreti şehir sınırlarını aşan Adatepe köyünün ziyaretçileri her yıl artarak devam ediyor.

Adatepe sakini İsmail Ballı, "Köyümüze gelenler taş evlerine hayran kalıyor. Oksijeni çok ve temiz köyümüzde 800 yıllık taş evler var. Evlerimizin hepsi orijinalliğini koruyor. Türkiye'nin her yerinden çok sayıda turist köyümüze geliyor. Köyümüz 35 hane. İstanbul'dan köyümüzden ev alan çok oldu. 3 yıl önce 1 milyon 500 bin liraya ev satıldı" dedi

Köyden 3 yıl önce ev alıp yerleştiğini ifade eden Mehmet Aydın, "Daha yaşanılabilir bir yer olduğu için burada yaşamayı tercih ettim. Köyün tarihi çok eski, Doğu Romalıların buraya denizi denetlemek için kurdukları bir köy. Burasının milattan önce kurulduğu düşünülüyor. İlk zamanlarda askerler yalnız kalıyormuş, sonra ailelerini getirmişler. Köye Selçuklular zamanında Müslümanlar da geliyor. 1940'lı yıllarda mübadeleyle buradaki Rum aileler gidiyor, yerine Türk aileler geliyor. Burayı geçen yıl 200 bin turist ziyaret etti. Midilli adasından Rum turistler de geliyor. 50 hanenin yaşadığı köye 200 bin turist gelince hizmet kalitesi de istenilen verimde olmuyor. Köyde çok az insan çalışıyor. Otel sayısı az olunca talebe yetişemiyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı Haber
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti Haber
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti Haber
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi Haber
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi Haber
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir Haber
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti
Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez
Derby County forması giyen Andre Wisdom, soyulduğu esnada bıçaklandı
Derby County forması giyen Andre Wisdom, soyulduğu esnada bıçaklandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı
Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı
Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e 'yasa dışı' ilhak uyarısı yaptı
Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Mete Kalkavan Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Bursa Milli Çocuk
Şu an buradasınız: 50 haneli köy 200 bin ziyaretçi ağırlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 09:50:28. #1.15#
title